В Ливии с воскресенья вступило в силу перемирие

В Ливии спустя девять месяцев боев Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительство национального согласия (ПНС) согласились на перемирие, которое вступило в силу в полночь в воскресенье, 12 января. С инициативой прекращения огня ранее выступили президенты России и Турции.

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Во время переговоров в Стамбуле 8 января Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали воюющие стороны в Ливии объявить с 12 января перемирие. На предложение сразу же откликнулось признанное ООН Правительство национального согласия, тогда как армия Хафтара изначально отказалась прервать свое наступление.

Однако в ночь на воскресенье армия Хафтара, которая контролирует восток Ливии и ведет бои за Триполи, все-таки объявила о прекращении огня. В ЛНА предупредили, что будут участвовать в перемирии, только если оно будет соблюдаться второй стороной. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж также заявил, что готов прекратить огонь.

Как сообщает AFP, уже после начала перемирия, ночь в центре Триполи были слышны артиллерийские очереди, но к утру стрельба прекратилась. Командующий западным округом Ливийской национальной армии Мабрук аль-Газави обвинил в нарушении перемирия силы Правительства национального согласия. При этом стороны так и не договорились о мерах контроля за соблюдением перемирия.

Правительство национального согласия Ливии признано ООН и большинством стран мира, в том числе и Россией. Однако считается, что неформально Москва поддерживает армию маршала Хафтара, на стороне которой воюют российские наемники. Турция в январе объявила об отправке войск в Ливию для поддержки Правительства национального согласия. Ситуацию в Ливии обсуждали 11 января в Москве Владимир Путин и Ангела Меркель.