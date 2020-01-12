Евросоюз призвал к деэскалации после задержания британского посла в Иране

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал Тегеран за задержание посла Великобритании и призвал к деэскалации. Евросоюз потребовал от Тегерана соблюдать Венскую конвенцию и «открыть пространство для дипломатии». Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает AFP. Британский посол был задержан в Тегеране 11 января из-за участия в митинге в память о жертвах сбитого «Боинга».

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Студенческая акция в память о погибших в катастрофе пассажирского самолета Международных авиалиний Украины прошла в иранской столице днем 11 января. В ней приняли участие несколько сотен человек. Траурный митинг перерос в антиправительственную акцию, участники потребовали наказать ответственных за трагедию. Демонстрантов разогнала полиция.

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр был задержан вместе с другими демонстрантами и отпущен спустя несколько часов. Сам он утверждает, что не принимал участия ни в какой антиправительственной акции. «Я пошел на акцию, заявленную как траур по жертвам трагедии рейса PS752», — написал в твиттере посол и добавил, что ушел через пять минут после того, как начали выкрикивать лозунги.

С осуждением задержания своего посла ранее выступил также британский МИД. О поддержке демонстрантов в Тегеране заявил Дональд Трамп. «Отважному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства», — написал Трамп в своем твиттере на персидском языке. Также на фарси он обратился к властям Ирана, призвав их не устраивать «расправы над мирными протестующими».

Ранее, в субботу, 11 января, власти Ирана официально признали, что украинский «Боинг-737» был по ошибке сбит ракетой Корпуса стражей исламской революции. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана. Президент Ирана Хасан Рухани позвонил лидеру Украины Владимиру Зеленскому и пообещал совместно расследовать обстоятельства трагедии.