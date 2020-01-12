Макрон, Джонсон и Меркель опубликовали заявление о ситуации в Иране

В своем заявлении Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон признают «дестабилизирующую роль Ирана в регионе» и, в то же время, призывают Тегеран вернуться к выполнению обязательств по т.н. «ядерной сделке».

В воскресенье, 12 января, главы Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление о ситуации в Иране. Текст обнародовала пресс-служба Елисейского дворца. Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон признают «дестабилизирующую роль Ирана в регионе» и, в то же время, призывают Тегеран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке.

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В заявлении сначала напоминается о том, что ранее Франция, Германия и Великобритания выражали «сожаление и обеспокоенность» по поводу выхода в мае 2018 года Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе — так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий.

Вслед за этим говорится о том, что все остальные стороны СВПД — Франция, Великобритания, Россия, Китай и Иран, до недавнего времени, «вопреки самым трудным обстоятельствам», сохраняли приверженность соглашению.

«Важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по договору», — говорится в заявлении и подчеркивается, что в Париже, Лондоне и Берлине «выразили глубокую озабоченность действиями, предпринимаемыми Ираном с июля 2019 года».

Наконец, в обращении подчеркивается, что «недавние события сделали очевидной дестабилизирующую роль Ирана в регионе, в частности, посредством действий Корпуса стражей исламской революции и спецподразделения «Кудс».

«Мы принимаем к сведению заявление Ирана относительно уничтожения рейса МАУ (Международных авиалиний Украины) PS752 и обязуемся работать с Ираном на следующих этапах», — также говорится в обращении.

Напомним, ситуация в регионе еще больше обострилась после того, как 3 января в результате американской военной операции в Ираке был убит генерал Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.

6 января в Тегеране заявили о полном выходе из ядерной сделки.

8 января Иран нанес ракетные удары по американским военным базам. В тот же день стало известно о крушении пассажирского самолета МАУ около аэропорта Тегерана.

11 января официальный Тегеран признал, что самолет был сбит ракетой, выпущенной подразделением Корпуса стражей исламской революции.

Иранские власти назвали произошедшее ошибкой, вызванной «человеческим фактором», но возложили основную вину на «преступную Америку», которая убила генерала Сулеймани и обещала нанести удары по объектам на территории Ирана. «Это обстоятельство стало причиной повышенной бдительности среди подразделений противовоздушной обороны», — говорилось в заявлении иранского Генштаба.

На борту пассажирского самолета было 176 человек, все они погибли.