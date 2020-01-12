Филиал МГУ им. Ломоносова планируют открыть в Сирии

Подробности открытия МГУ в Дамаске сообщил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин: «Землю в Дамаске в хорошем месте нам Башар Асад выделил»

Филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова могут в скором времени открыть в Дамаске, столице Сирии. Эту информацию подтвердил в воскресенье, 12 января, ректор МГУ Виктор Садовничий.

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Садовничий рассказал, что открытие филиала МГУ в Дамаске находится в стадии обсуждения, пишет «Коммерсант». Ректор добавил, что несколько месяцев назад уже обсуждал эту идею с «высокой делегацией» из Сирии.

Садовничий также уточнил, что сирийский филиал МГУ будет вести обучение по естественным наукам, сообщает ТАСС.

Ранее подробности открытия учебного заведения рассказал председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин (бывший глава ФСБ, премьер-министр России и экс-председатель Счетной палаты).

В интервью «Известиям» Степашин рассказал, что правительство Асада выделило землю для возведения русской школы в Дамаске, однако позднее стороны договорились, что ИППО реконструирует уже существующую школу, а на предоставленном участке возведет российский университет.

«Землю в Дамаске в хорошем месте нам Башар Асад выделил», — подчеркнул Степашин, уточнив, что сейчас идут переговоры с руководством МГУ.

Напомним, 7 января в столицу Сирии прилетал президент России Владимир Путин.

«Путин (…) отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни», — заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года, ее жертвами, по последним данным ООН, стали уже более 380 тысяч человек.

10 января по требованию России Совет безопасности ООН сократил доступ гуманитарной помощи в Сирию.