AFP: американскую базу в Ираке снова обстреляли ракетами

Авиабаза Балад расположена примерно в 70 км от Багдада

В воскресенье, 12 января, на территории американской военной базы в Ираке разорвались восемь ракет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в иракской армии.

Реклама Читать далее

Как сообщает AFP, была обстреляна авиабаза Балад, находящаяся примерно в 70 км к северу от Багдада. Ранены четверо иракских военнослужащих.

Агентство подчеркивает, что «практически все» американские военнослужащие покинули эту базу. «Осталось не более 15 американских солдат и всего один самолет», — рассказал источник.

Уход американцев с базы Балад произошел после обострения отношений между Ираном и США, вызванного гибелью иранского генерала Сулеймани в ночь на 3 января.

На следующий день была обстреляна ракетами эта же американская авиабаза Балад. Она же подвергалась обстрелу и 9 января, сообщало агентство ТАСС.

Ранее, во вторник, 7 января, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил о том, что власти страны рассмотрели «сценарии мести» американцам за смерть Сулеймани, погибшего в результате военной операции США.

На следующий день, 8 января, Иран нанес ракетные удар по другим американским военным базам в Ираке.

11 января власти Ирана признали, что сбили самолет «Боинг-737» Международных авиалиний Украины.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января, через несколько минут после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни.

На борту лайнера находилось 176 человек.