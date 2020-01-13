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В Австралии взяли под контроль основной «мегапожар»

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Австралийские пожарные взяли под контроль основной пожар к северо-западу от Сиднея
Австралийские пожарные взяли под контроль основной пожар к северо-западу от Сиднея GLEN MORE via REUTERS
RFI

Австралийские пожарные в понедельник, 13 января, объявили, что взяли под контроль основной «мегапожар» в штате Новый Южный Уэльс. Синоптики обещают дожди.

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Этот «мегапожар» к северо-западу от Сиднея не удавалось взять под контроль в течение трех месяцев. Пожарные утверждают, что «остается покончить с небольшой зоной» в огне, и что прогноз «многообещающий». Десятки других очагов возгорания уже удалось взять под контроль.

Синоптики объявили, что на следующей неделе в некоторых регионах, затронутых лесными пожарами, выпадет до 50 мм осадков. Дождя в этой зоне не было уже несколько месяцев.

Специалисты оценивать площадь выгоревших в Австралии территорий в 10 млн гектаров. По последним данным, в результате лесных пожаров погибли 28 человек. По оценке Всемирного фонда дикой природы и Сиднейского университета, погибли более миллиарда животных.

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