Президенты Франции и России обсудили ливийский кризис по телефону

В воскресенье, 12 января, президенты Франции и России продолжили обсуждение положения в Ливии, Иране и Сирии. Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Эмманюэль Макрон подчеркнул, что прекращение огня в Ливии с 12 января, о котором договорились воюющие стороны, должно быть «надежным, прочным и предусматривающим возможность контроля». Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

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В разговоре с президентом России Эмманюэль Макрон также затронул вопрос о Берлинской конференции, которая должна пройти под эгидой ООН и будет посвящена вопросу мирного урегулирования ливийского кризиса.

Президент Франции выразил уверенность, что конференция придаст импульс ливийскому диалогу. Предполагается, что на переговорах в Берлине будут присутствовать представители десяти государств (пяти стран-членов Совета безопасности ООН, Германии, Турции, Италии, Египта и ОАЭ). Эмманюэль Макрон выразил пожелание, чтобы переговоры начались «как можно быстрее».

Напомним, что в понедельник, 13 января, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Файез Сарадж встретятся на переговорах в Москве.