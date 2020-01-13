Суд в Пакистане отменил смертный приговор экс-президенту Первезу Мушаррафу

В понедельник, 13 января, суд города Лахора в Пакистане аннулировал смертный приговор, который ранее был вынесен в отношении бывшего президента страны генерала Первеза Мушаррафа. Суд постановил, что решение коллегии, ранее приговорившей экс-главу государства к высшей мере наказания, противоречило Конституции. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявление представителя суда.

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Коллегия, вынесшая смертный приговор 17 декабря 2019 года, была создана при том же суде, который отменил ее решение. Прокурор, представлявший правительство Пакистана во время рассмотрения дела, уточнил, что одновременно с решением «тройки» судей были отменены все этапы процесса, включая само рассмотрение жалобы.

Правительство имеет возможность завести новое дело в отношении Мушаррафа, сказал он, посольку бывший президент подозревается в ряде других нарушений закона. Однако, как говорится в сообщении, такой исход маловероятен. Источник, на который ссылается AFP, подчеркнул, что в стране с момента вынесения приговора сменилось правительство, и новый премьер-министр Имран Хан неоднократно давал понять, что не намерен возобновлять судебное преследование Мушаррафа

17 декабря 2019 года коллегия специального суда из трех человек заочно приговорила бывшего президента страны к смертной казни по обвинению в государственной измене. Решение суда, в котором, в частности, говорилось, что если генерал Мушарраф «будет найден мертвым, его труп нужно проволочь до Исламабада и оставить там повешенным на три дня», вызвало резкую полемику в стране и недовольство в армейских кругах.

Сам Мушарраф в 2016 году уехал в Дубай на лечение и в Пакистан не вернулся.

С 2001 по 2008 год генерал занимал пост президента страны и ввел в Пакистане чрезвычайное положение во время рассмотрения судом дела о легитимности его переизбрания на должности главы государства. Мушарраф объяснил свое решение исламистской угрозой.

В августе 2008 года он подал в отставку на фоне угрозы импичмента, а в 2013 был временно помещен под домашний арест.