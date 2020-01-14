Международная конференция по Ливии намечена в Берлине на 19 января

Международная конференция по ливийской ситуации пройдет в воскресенье, 19 января, в Берлине под эгидой ООН. Дату конференции во вторник, 14 января, подтвердило правительство Германии. В сообщении пресс-службы канцлера, которое цитирует AFP, говорится о приглашении на встречу представителей стран-членов Совета безопасности ООН и ключевых региональных держав. Приглашение в Берлин получили главы противоборствующих сторон ливийского конфликта. 13 января премьер-министр Файез Сарадж и маршал Халифа Хафтар провели в Москве непрямые переговоры. Хафтар «взял двое суток», чтобы решить вопрос о подписании итогового заявления встречи.

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Участие в берлинской конференции 19 января премьера Сараджа и маршала Хафтара пока не подтверждено, отмечает France-Presse. Помимо лидеров конфликтующих в Ливии сторон, в Берлин приглашены Россия, США, Франция, Великобритания и Китай (постоянный члены Совбеза ООН), а также Турция, Египет, Италия, ОЭА, Алжир, Африканский союз и Лига арабских государств.

Официальная задача конференции в Берлине — «поддержать усилия по внутриливийскому примирению», цитирует AFP сообщение пресс-службы канцлера Германии. Источник агентства, близкий к переговорам, отметил, что конференция должна помочь Ливии «урегулировать свои проблемы без иностранного влияния» и «уменьшить иностранное вмешательство» в дела страны.

13 января глава признанного ООН ливийского Правительства национального согласия Файез Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар побывали в Москве. У лидеров противоборствующих сторон конфликта не было прямой встречи, переговоры прошли при посредничестве министров иностранных дел и обороны России и Турции. Итоговое заявление было подписано только Сараджем.

На следующий день российское Минобороны сообщило агентству ТАСС, что Халифа Хафтар «взял два дня» для консультаций со своими сторонниками по тексту соглашения, которое маршал «положительно воспринял». Москва также утверждает, что итогом переговоров стало «принципиальное согласие сторон на бессрочное продление режима прекращения огня».

О перемирии в Ливии с 12 января объявили на прошлой неделе президенты России и Турции.

14 января президент Реджеп Эрдоган заявил, что Турция «преподаст путчисту Хафтару заслуженный им урок, если он продолжит свои атаки на законное руководство» Ливии.

Ливийская национальная армия Хафтара, контролирующая восток и юг Ливии, с апреля 2019 года ведет наступление на столицу Триполи, где находится Правительство национального согласия. ПНС активно поддерживают Катар и Турция, которая недавно приняла решение об отправке в Ливию своих военных. Хафтар пользуется поддержкой Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Россия имеет тесные контакты с Хафтаром. Западные СМИ сообщали о российских наемниках, воюющих на стороне Ливийской национальной армии. Президент Эрдоган заявлял о 2 000 наемниках из России в составе сил Хафтара.