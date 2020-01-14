Париж, Берлин и Лондон пошли на крайнюю меру для спасения ядерной сделки с Ираном

Франция, Великобритания и Германия запустили официальный механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном.

Франция, Великобритания и Германия запустили официальный механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном. Как отмечает во вторник, 14 января, AFP, на эту сложную дипломатическую меру европейским странам пришлось пойти после того, как 5 января Тегеран объявил об отказе от всех соглашений по сделке.

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«У нас не осталось другого выбора, учитывая принятые Ираном меры», — заявил министры иностранных дел трех стран Жан-Ив Ле Дриан, Доминик Рааб и Хайко Маас в совместном коммюнике.

«Наши страны не присоединяются к кампании, целью которой является максимальное давление на Иран», — отмечают министры в коммюнике, делая таким образом отсылку к США, которые ввели новые санкции в отношении Тегерана.

В иранском МИД в ответ заявили, что «европейцы должны быть готовы к последствиям подобного шага».

В МИД России заявили, что «не видят никаких оснований» для запуска такого механизма. «Не исключаем, что непродуманные действия "евротройки" приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления "ядерной сделки" в изначально согласованные рамки, к чему "евротройка" якобы стремится», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ядерная сделка с Ираном предполагает, что в случае возникновения споров любая сторона соглашения может пожаловаться на другую сторону.

Ранее, 12 января, лидеры Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление с призывом к Тегерану вернуться к выполнению обязательств в рамках ядерного соглашения.

5 января Тегеран объявил об окончательном отказе от ограничений в рамках ядерной сделки. Такое решение власти Ирана приняли после убийства генерала Касема Сулеймани.