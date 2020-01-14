Эрдоган подтвердил свое участие в Берлинской конференции по Ливии

Германия намерена провести в Берлине саммит по Ливии в воскресенье, 19 января. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на два источника, близких к правительственной комиссии, занимающейся организацией встречи в верхах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свое присутствие на саммите.

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Представитель президента Турции сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган будет присутствовать на саммите, который должен объединить глав государств и правительств десяти стран (пяти стран-членов Совета Безопасности ООН, а также Германии, Турции, Италии, Египта и ОАЭ).

В понедельник, 13 января, президент Турции вместе с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте призвали к установлению прочного и долгосрочного режима прекращения огня в Ливии.

Соглашение о перемирии должно было быть подписано в Москве, где 13 января прошли переговоры с участием глав противоборствующих сторон ливийского конфликта — командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и главы признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сараджем. Несмотря на то, что оба ливийских лидера прибыли в Москву, их прямая встреча не состоялась. Переговоры, которые прошли при посредничестве министров иностранных дел и обороны России и Турции, закончились безрезультатно.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 января провели переговоры в Стамбуле, где призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия 12 января.

Турция и Россия, выступившие посредниками в разрешении внутриливийского конфликта, поддерживают разные стороны. Турция оказывает помощь ПНС Файеза Сараджа, а президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что в Ливии находятся более двух тысяч российского наемников т.н. ЧВК «Вагнер», поддерживающих Хафтара.

Халифа Хафтар является выпускником российского ВУЗа и говорит по-русски. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель 11 января Владимир Путин заявил, что если в Ливии и есть наемники ЧВК «Вагнер», то они не представляют там интересы России.

В воскресенье, 12 января, президенты Франции и России также продолжили обсуждение положения в Ливии, Иране и Сирии. Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Эмманюэль Макрон подчеркнул, что прекращение огня в Ливии с 12 января, о котором договорились воюющие стороны, должно быть «надежным, прочным и предусматривающим возможность контроля». Однако отсутствие соглашения по долгосрочному прекращению огня ставит под вопрос эффективность будущей Берлинской конференции. На данный момент неизвестно, приедут ли в Берлин главы противоборствующих сторон ливийского конфликта.