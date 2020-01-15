В 2019 году 260 миллионов христиан стали жертвами преследований

По данным неправительственной организации «Открытые двери», в 2019 году количество христиан, подвергшихся преследованиям из-за своей веры достигло 260 миллионов. Об этом сообщает агентство France-Presse.

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В среду, 15 января, протестантская организация «Открытые двери» опубликовала доклад о положении христиан в 50 странах. Исследование показало, что в прошлом году 260 миллионов христиан подверглись преследованиям из-за своей религиозной принадлежности. Это на 15 миллионов больше чем в прошлом году.

«Этот рост вызван ухудшением ситуации со свободой вероисповедания в Китае, а также с распространением джихадизма в Африке», — говорится в заявлении НКО. В организации уточняют, что количество смертей за год сократилось с 4305 до 2983, то есть на 31%. При этом выросло число христиан, которых удерживают в местах лишения свободы, в частности речь идет о Китае, Эритрее и Индии.

Первое место в списке стран, где больше всех преследуют христиан, занимает Северная Корея, затем Афганистан, Сомали, Ливия. Первую пятерку замыкает Пакистан.