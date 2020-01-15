«Исторический этап»: США и Китай подписали торговую сделку

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ и президент США Дональд Трамп в ходе торжественной церемонии в Белом доме подписали первую часть торгового соглашения, согласно которому ближайшие два года Пекин должен купить американские товары и услуги на 200 млрд долларов больше, чем в 2017 году.

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Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что новая сделка с Китаем будет способствовать стабилизации международных отношений. Соглашение, подписанное сторонами в ходе церемонии в Белом доме 15 января, призвано снизить напряженность в продолжающейся уже полтора года китайско-американской торговой войне.

«Сегодняшний день ознаменовал исторический шаг, который никогда не был в направлении соглашения о справедливой и взаимной торговле между Соединенными Штатами и Китаем», - заявил американский президент.

Однако речь идет пока что о первой фазе сделки, которая не предусматривает отмену американских пошлин на китайские товары, которые на данный момент составляют 370 миллиардов долларов. Они будут сохраняться до подписания второго этапа сделки.Дональд Трамп отметил, что их сохранение необходимо для того, чтобы у США были козыри в ходе переговоров с Пекином. Эти переговоры по второй фазе сделки должны начаться незамедлительно. В свою очередь Вашинтон предупредил, что в случае невыполнения китайской стороной торговых обязательст, готов увеличить пошлины.

Церемонию подписания соглашения транслировали в прямом эфире все крупные телеканалы США.