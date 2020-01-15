Рухани извинился за задержку «истины» о катастрофе самолета и анонсировал перемены в Иране

В среду, 15 января, президент Ирана Хасан Рухани объявил о необходимости «серьезных изменений» государственной политики, а также призвал военных объяснить, что происходило с того момента, когда был сбит украинский пассажирский самолет и до того момента, когда «была объявлена правда». Рухани извинился за задержку с объявлением реальной причины крушения самолета.

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Как сообщает AFP, заявления были сделаны на заседании совета министров, которое, в исключительном порядке, транслировалось в прямом эфире государственного телевидения.

Рухани перечислил серию «трагических событий», пережитых Ираном с начала года — от гибели генерала Сулеймани до «недопустимой» катастрофы самолета Международных авиалиний Украины.

С учетом всего произошедшего, необходимы «серьезные решения» внутри властной системы, подчеркнул президент.

«Первым этапом» на пути к переменам президент Ирана назвал проведение 21 февраля парламентских выборов. На этих выборах «народ желает разнообразия», подчеркнул Рухани, призвав инстанцию, регистрирующую кандидатов, проявить гибкость.

Рухани также призвал к «национальному единению» и «национальному примирению» на фоне волны протестов, спровоцированных катастрофой и тем фактом, что иранские военные не сразу признали свою вину.

«Я призываю вооруженные силы и генеральный штаб объяснить людям», «что произошло — от самого начала инцидента до того момента, когда была объявлена (истина)». «И если были задержки (с обнародованием информации), пусть (военные) извинятся», — сказал президент Ирана.

Сам он снова принес извинения. «Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон», — заявил Рухани, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее, 14 января, газета The New York Times опубликовала видеозапись, запечатлевшую, что в самолет попали две ракеты, с интервалом в 30 секунд.

«Боинг-737» Международных авиалиний Украины потерпел крушение 8 января.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что, по данным разведки, самолет сбила иранская ракета. В тот же день о наличии значительного количества данных о том, что Boeing сбила иранская ракета «земля — воздух», объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

11 января иранские военные признали, что самолет был сбит подразделением Корпуса стражей исламской революции.