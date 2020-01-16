Впервые за восемь лет Верховный лидер Ирана проведет пятничную молитву. Али Хаменеи выступит на фоне протестов, вспыхнувших после того, как иранская ракета по ошибке сбила украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек.

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Духовный лидер Ирана крайне редко возглавляет пятничную молитву. В последний раз это было в 2012 году во время «арабской весны». О том, что Али Хаменеи произнесет проповедь в мечети Имама Хумейни Мусалла в Тегеране, стало известно на фоне протестов, которые вспыхнули в стране после крушения украинского авиалайнера и признания Ираном своей ответственности в трагедии.

Этому предшествовал новый виток напряжения в отношениях между Ираном и США после того, как по приказу Дональда Трампа был убит генерал Касем Солеймани. В ответ иранцы нанесли удары по американской базе в Ираке. В начале года Тегеран также сообщил об отказе соблюдать ограничения по обогащению урана, предусмотренные ядерной сделкой 2015 года. В свою очередь Франция, Германия и Великобритания в рамках соглашения запустили механизм разрешения споров.

Официальные средства массовой информации в Иране сообщают, что выступление Али Хаменеи будет иметь решающее значение в развитии событий. Власти Ирана призвали население в знак единения выйти на манифестации после пятничной молитвы.