Халифа Хафтар согласился на перемирие в Ливии

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар готов в воскресенье принять участие в берлинской конференции по урегулированию конфликта в Ливии, а также согласился на перемирие. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хейко Маас, который отправился в Бенгази для встречи с главой ЛНА.

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«Халифа Хафтар сообщил, что готов участвовать в конференции и сделать свой вклад в ее успех. Он подтвердил взятое на себя обязательство по провозглашенному перемирию», — говорится в заявлении немецкого МИДа.

Во вторник Германия сообщила о проведении 19 января конференции по урегулированию ливийского конфликта. На нее помимо маршала главы правительства национального согласия Файеза Сараджа и главы ЛНА Халифа Хафтара приглашены также представители России, Турции, Египта, США, ЕС и ООН.

Требуемое Турцией и Россией перемирие вступило в силу в воскресенье. Однако в понедельник Халифа Хафтар в ходе визита в Москву отказался подписывать соглашение о прекращении огня. Накануне Турция объявила об отправке войск в Ливию для оказания поддержки силам Файеза Сараджа.

После падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году, в Ливии фактически установилось двоевластие. В столице действует сформированное при поддержке ООН правительство национального согласия, а восток Ливии контролирует Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара.