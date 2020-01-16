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Reuters: Эрдоган объявил об отправке турецких войск в Ливию

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Ранее президент Эрдоган (справа) уже отправлял турецкую армию в Сирию.
Ранее президент Эрдоган (справа) уже отправлял турецкую армию в Сирию. AFP

В четверг, 16 января, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию, сообщает Reuters.

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Войска будет отправлены для поддержки Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сараджем. Объявление об отправке турецких контингентов в Ливию сделано за три дня до межуднародной конференции по урегулированию кризиса в этой стране.

Конференцию намечено провести в Берлине в воскресенье, 19 января.

Ранее, 14 января, Эрдоган подтвердил свое участие в конференции. 

16 января, практически одновременно с заявлением Эрдогана об отправке войск, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что приедет в Берлин на конференцию.

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