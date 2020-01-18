Число заразившихся новым «китайским» вирусом может быть намного выше официальных данных

Число заразившихся новым коронавирусом, который появился в Китае, может существенно превышать официально зафиксированные 45 случаев. Об этом, как сообщает в субботу, 18 января, AFP, говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона.

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На сегодняшний день, китайские власти заявляют, что зафиксировано 45 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Однако, по расчетам британских ученых, вирусом могли заразиться уже 1723 человека. К таким выводам эксперты пришли по результатам математического моделирования, учитывающего специфику распространения коронавирусов.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Известно о двух смертельных случаях. Эпицентром распространения вируса стал китайский город Ухань. По одному случаю заражения зафиксировано также в Таиланде и Японии.

По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили заболевание от морепродуктов на рынке в Ухани. Однако профессор Нил Фергюсон, которого цитирует «Би-би-си», считает маловероятным, что такое число заболевших объясняется просто передачей вируса от животных.