В Ливане 400 человек пострадали в столкновениях между протестующими и полицией

В Ливане в ходе столкновений между протестующими и силами полиции пострадали около 400 человек. Протестные акции, которые прошли в Бейруте в ночь с субботы на воскресенье, 19 января, стала самыми напряженными за три месяца антиправительственных выступлений.

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По данным журналистов, манифестанты, которые регулярно выходят на акции протеста в ливанской столице с октября 2019 года, бросали в полицейских камни, петарды, дорожные знаки и горшки с цветами. В ответ правоохранительные органы применили слезоточивый газ и водяные пушки.

Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на данные Красного Креста, большей части раненых оказали помощь на месте.

Полиция сообщила о 30 задержаниях. По данным государственного агентства ANI, после окончания антиправительственных выступлений всех протестующих отпустили.

Правозащитные организации «Международная амнистия» и Human Rights Watch (HRW) обвинили власти страны в необоснованных арестах и излишне жестоких действиях со стороны полицейских. Как заявили в HRW, во время акции протестующим «стреляли в глаза пулями из каучука».

Выступления против правительства в Ливане начались 17 октября 2019 года после того, как власти объявили о планах ввести налог на звонки через Whatsapp и другие мессенджеры. За три месяца акции переросли в протесты против коррупции и политических элит. Митингующие добились отставки премьер-министра страны Саада Харири, однако это не прекратило манифестации.