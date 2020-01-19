Эмбарго, перемирие и нейтралитет: о чем договорились на саммите по Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время саммита в Берлине

В Берлине в воскресенье, 19 января, завершился саммит по ситуации в Ливии. Как заявила по его итогам канцлер Германии Ангела Меркель, участники переговоров, в том числе Россия и Турция, договорились сохранять нейтралитет и не поддерживать ни одну из сторон конфликта в стране.

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Канцлер Германии подчеркнула, что участники саммита согласились полностью прекратить поставки оружия в Ливию. Меркель заверила, что страны обязались не оказывать «никакой поддержки» как армии маршала Халифы Хафтара, так и Правительству национального согласия Фаиза Сараджа.

О том, что участники саммита отказались от любого иностранного вмешательства в Ливию, сообщил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Одиннадцать стран, включая Россию, Турцию и Францию, согласились, что конфликт в Ливии нельзя решить военным путем.

Важным итогом переговоров стала договоренность об установлении в Ливии перемирия и создании международного механизма, направленного на урегулирование ситуации в стране.

Режим прекращения огня, к которому стороны призвали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, должен был вступить в силу 12 января. Однако Правительство национального согласия и Ливийская национальная армия обвинили друг друга в нарушениях условий перемирия.

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года после свержения Муаммара Каддафи. Столица страны Триполи находится во власти Фаиза Сарраджа, признанного ООН. Восток страны контролирует Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара.