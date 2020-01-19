Эмманюэль Макрон призвал к полному прекращению огня в Ливии

Выступая на международной конференции по Ливии, которая открылась в воскресенье, 19 января в Берлине, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ООН к содействию для полного прекращения военных действий в стране.

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Боевые действия должны прекратиться безо всяких условий со стороны враждующих сторон, сказал французский президент. Он также выразил свое беспокойство по поводу участия в военных действиях иностранных боевиков, в частности, прибывающих в Ливию из Сирии.

Накануне конференции Эмманюэль Макрон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. О содержании их беседы не сообщается. Перед началом переговоров российский президент встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Как передает France-Presse, турецкий лидер заявил, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар ведет агрессивную политику, которой необходимо положить конец.

В свою очередь, Путин заявил, что в рамках переговоров по Ливии в Москве удалось решить не все вопросы, поскольку одна из сторон конфликта пока не поддержала итоговое заявление о перемирии, сообщает РБК.

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась перед началом саммита с главой правительства национального согласия Ливии премьер-министром Фаизом Сарраджем. Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас также провели отдельную встречу с представителем второй противоборствующей стороны в Ливии — командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

По планам организующего международную конференцию немецкого правительства, Хафтар и Саррадж не будут участвовать в основном обсуждении, их привлекут к работе к концу встречи, если другие ее участники согласуют итоговый документ.

Берлинский саммит по урегулированию конфликта в Ливии проходит по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. На переговоры она пригласила представителей противоборствующих сторон — командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара и главу правительства нацсогласия Фаиза Сарраджа. Помимо них во встрече примут участие представители России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ. Ранее ливийские стороны уже провели переговоры в Москве, но достичь перемирия на них не удалось: Хафтар покинул Россию без подписания соглашения с просьбой дать ему время для обсуждения с союзниками.