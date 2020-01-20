Китайские врачи подтвердили возможность передачи нового вируса от человека к человеку

Согласно последним данным, количество заболевших неизвестным ранее типом коронавируса в Китае стали 2018 человек, трое пациентов умерли. Китайские эксперты подтвердили в понедельник, 20 января, что вирус передается от человека к человеку.

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Новый тип коронавируса распространяется в больших городах: в Пекине (на севере страны), Шанхае (на востоке) и Шэньчжэне (на юге). Первый случай заболевания был зарегистрирован в декабре в центральной части страны, в городе Ухань. Первоначально его приняли за пневмонию, но позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом типа SARS.

Несколько случаев заражения также известны в Японии, Южной Корее и Таиланде.

В понедельник китайские ученые из Национальной комиссии по здравоохранению сделали официальное заключение о том, что новый вирус передается от человека к человеку. Эта информация затем транслировалась на государственном китайском телеканале CCTV.

Председатель КНР Си Цзинпин сделал заявление о том, что эпидемия должны быть побеждена в короткие сроки. В феврале жители Китая будут отмечать новый год, который сопровождается «периодом большой миграции» – в этот период многие возвращаются в свои родные города, что будет способствовать распространению эпидемии.

В минувшие выходные Центр глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона заявил, что реальное количество зараженных новым вирусом может быть более тысячи человек. Центр глобального анализа инфекционных заболеваний работает со Всемирной организацией здравоохранения.

В 2002-2003 годах ВОЗ зарегистрировала первый случай пандемии вируса SARS-CoV. Этот вирус был впервые обнаружен в провинции Гуандун, Китай, в ноябре 2002 года, а затем распространился на более чем 30 стран. В ходе пандемии погибли 774 человека, из которых 349 – в Китае и 299 в Гонконге.