Пожары в Австралии уничтожили среду обитания исчезающих видов растений и животных

Министерство окружающей среды Австралии опубликовало предварительный список исчезающих видов растений и животных, которые в результате лесных пожаров потеряли более 10% среды обитания.

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Девять видов птиц, семь видов рептилий, четыре вида насекомых, 16 видов млекопитающих и 272 вида растений: таковы предварительные подсчеты австралийских властей относительно редких и исчезающих видов флоры и фауны, которые в результате лесных пожаров потеряли среду обитания.

Это первый детализированный список, который публикует австралийское министерство окружающей среды. Окончательные цифры будут обнародованы через несколько недель, когда у исследователей появится доступ к труднодоступным зонам, пострадавшим от огня.

Ранее профессор университета Сиднея Крис Дикман подсчитал, что в результате пожаров погибли более миллиарда животных. Это катастрофа для страны, где проживает большое число животных-эндемиков (животных, которые живут только на Австралийском континенте).

С 1 августа огонь уничтожил территорию, площадь которой превышает территорию Португалии.

В воскресенье на юго-востоке Австралии начались пылевые бури, затем на некоторые районы обрушился крупный град. Как отмечает AFP, это новый вызов для региона, ранее пострадавшего от огня. При этом пожары продолжают бушевать в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса.