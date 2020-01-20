Ангола «использует все средства», чтобы вернуть в страну Изабель душ Сантуш — самую богатую женщину Африки и гражданку России

Власти Анголы намерены «использовать все возможные средства и существующие международные механизмы» для того, чтобы вернуть в страну Изабель душ Сантуш — самую богатую женщину Африки, которую на родине подозревают в выводе более миллиарда долларов из государственных компаний. Об этом со ссылкой на генпрокуратуру Анголы сообщает в понедельник, 20 января AFP.

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Как заявил генпрокурор Анголы в эфире местной радиостанции, ведомство «запросило международную поддержку Португалии, Дубая и других стран» с целью добиться возвращения Изабель душ Сантуш в страну.

Заявление генпрокурора было сделано на следующий день после публикации расследования Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ «Luanda Leaks», посвященного самой богатой женщине Африки, которая также является гражданкой России.

В расследовании участвовали 120 журналистов из 36 медиа и двадцати стран. Они исследовали утечку 715 тысяч документов из португальской управляющей компании Душ Сантуш. Как пишет Le Monde, журналисты которого участвовали в расследовании, эти документы «раскрывают секреты сети Изабель душ Сантуш, состоящей из более чем 400 компаний в 41 стране».

Дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, 46-летняя Изабель душ Сантуш назвала расследование ICIJ «лживым». «Это скоординированная вместе с ангольским правительством политическая атака», — заявила она.

The ICIJ report is based on many fake documents and false information, it is a coordinated political attack in coordinations with the “Angolan Government”. 715 thousand documents read? Who believes that?#icij #lies — Isabel Dos Santos (@isabelaangola) January 19, 2020

В декабре суд Луанды заморозил банковские счета и авуары Изабель душ Сантуш. Суд также арестовал средства на счетах ее мужа, бизнесмена из Демократической Республики Конго Синдики Доколо. Власти Анголы подозревают предпринимательницу в выводе более миллиарда долларов со счетов двух государственных предприятий — нефтяной компании Sonangol (которую в 2016-2017 годах возглавляла душ Сантуш), и алмазодобывающей компании Endiama.

Как пишет ICIJ, западные финансовые компании, адвокаты, а также крупные международные аудиторские и консалтинговые компании, такие, как PwC и Boston Consulting Group, помогали «луандской принцессе» в ее финансовых махинациях.

По данным Forbes, состояние Изабель душ Сантуш оценивается в 2,2 млрд долларов, что делает ее богатейшей женщиной Африки, а также России, поскольку у нее есть российское гражданство.

Мать Душ Сантуш — уроженка Пензы Татьяна Куканова. Изабель душ Сантуш родилась в 1973 году в Баку, где ее родители учились в университете. В интервью ТАСС душ Сантуш рассказала, что гражданство России у нее было всегда. «Я россиянка по рождению», — сказала она.

Изабель душ Сантуш покинула Анголу в 2017 году после того, как новый президент Анголы Жуан Лоренсу уволил ее с поста главы крупнейшей государственной нефтяной компании Sonangol. C тех пор бизнесвумен живет между Лондоном и Дубаем.

Жуан Лоренсу в 2017 году сменил на посту президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, который правил страной в течение 38 лет. Лоренсо уволил людей, приближенных к клану душ Сантуша с государственных постов и из госкорпораций во имя борьбы с коррупцией.