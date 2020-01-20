По данным Oxfam, более половины населения планеты живет меньше, чем на $5 в день.

Около 3,8 млрд людей в мире живет меньше, чем на пять долларов в день. Таковы данные, опубликованные в понедельник, 20 января, в ежегодном отчете международной правозащитной организации по борьбе с бедностью Oxfam. При этом в руках 2153 миллиардеров в мире сосредоточено больше денег, чем у 60% мирового населения. Больше всего от неравенства в мире страдают женщины, отмечают правозащитники.

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Oxfam публикует свой отчет накануне открытия в швейцарском Давосе 50-го Всемирного экономического форума, где каждый год собираются представители политической и экономической мировой элиты.

«Пропасть между богатыми и бедными нельзя преодолеть без создания специальной системы борьбы с неравенством. Правительства должны сделать так, чтобы предприятия и богатые граждане платили полагающиеся им по закону налоги», — заявил в коммюнике глава индийского отделения Oxfam Амитабх Бехар, который в этом году будет представлять организацию в Давосе.

По словам правозащитника, наиболее всего страдают от сегодняшней экономической системы женщины и девочки. «Они тратят миллиарды часов на готовку, уборку, заботу о детях и пожилых людях. Неоплачиваемая работа по уходу является "скрытым двигателем", за счет которого крутятся колеса наших экономик, бизнеса и общества», — заявил он.

По подсчетам НКО, 42% женщин в мире не имеют оплачиваемой работы «из-за лежащих на них обязанностях по уходу» — против всего 6% мужчин. При этом денежная ценность такой неоплачиваемой работы, которую выполняют женщины от 15 лет, — это ежегодно по меньшей мере 10 800 млрд долларов, что втрое больше годового оборота цифрового сектора экономики в мире.

«Экономическая система дискриминирует женщин и оставляет им наиболее непостоянную и наименее оплачиваемую работу», — отмечает представительница французского отделения Oxfam Полин Леклер.

Во Франции в руках семи миллиардеров сосредоточено больше богатств, чем в руках 30% самых бедных граждан страны. При этом, как отмечает Oxfam, в 2019 году во Франции насчитывался 41 миллиардер — в четыре раза больше, чем после мирового финансового кризиса 2008 года. А с 2018 года количество бедных в стране увеличилось на 400 тысяч человек.

В прошлогоднем отчете правозащитники отмечали, что за последние десять лет количество миллиардеров на планете удвоилось.