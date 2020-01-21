В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Во вторник, 21 января, в верхней палате Конгресса США начались судебные слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Сенаторы будут разбирать два пункта обвинения – злоупотребление властью и препятствование расследованию.

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Ранее эти пункты обвинения были утверждены голосованием Палаты представителей Конгресса США. Первый день слушания прошел в прениях по поводу регламента, в соответствии с которым будет вестись разбирательство.

В ходе судебного процесса в качестве обвинителей в Сенате выступят семь человек, в частности, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Защиту Трампа на слушаниях по импичменту представляют известные адвокаты Кеннет Стар, Алан Дершовиц, Джейн Раскин и Джон Ратклифф.

Сто сенаторов под председательством главы Верховного суда США Джона Робертса заслушают вначале сторону обвинения, затем представителей защиты. В конце процесса проводится голосование, при котором сенаторы выполняют роль судебных присяжных. В настоящее время большинство кресел в Сенате (53) занимают республиканцы, поэтому вероятность импичмента Трампа довольно мала.

Процедура импичмента 45-го президента США была начата депутатами от партии демократов, после того, как стало известно о телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора, который состоялся 25 июля 2019, Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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