Грета Тунберг заявила в Давосе об отсутствии прогресса в области защиты климата

Грета Тунберг на открытии Всемирного экономического форума в Давосе, 21 января 2020 года.

17-летняя шведская экоактивистка приехала в Давос, где во вторник, 21 января, открылся 50-й Всемирный экономический форум. В ходе своего выступления Грета Тунберг заявила, что, несмотря на все призывы и заявления, «ничего не было сделано» в области защиты климата. AFP называет ее речь «холодным душем для политической и экономической мировой элиты, собравшейся в Давосе».

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Климат и экология остаются актуальными темами, однако на практике ничего не изменилось, выбросы CO2 в мире не сократились, заявила юная активистка, выступая перед политиками и главами предприятий в Давосе.

Грета Тунберг, которую в прошлом году журнал Time назвал «человеком года», призвала начать относиться к кризису в области климата как «к реальному кризису».

Это уже второй приезд шведской активистки в Давос. В этом году, как отмечает AFP, организаторы пригласили ее, а также других экоактивистов, чтобы улучшить свой имидж и избавиться от образа «клуба для богатых». 50-й Всемирный экономический форум проходит под знаком борьбы с изменением климата, однако правозащитные и экологические НКО остаются скептически настроены по отношению к его участникам.

Согласно отчету, опубликованному Greenpeace во вторник, 10 банков, регулярно принимающих участие в Давосском форуме, в период с 2015 по 2018 профинансировали добычу ископаемых видов энергии на 1000 млрд долларов.

Дональд Трамп прилетел в Давос

Во вторник в Давос прибыл президент США Дональд Трамп — его вертолет приземлился в Швейцарии за несколько часов до начала в американском Сенате разбирательства по делу об импичменте. В Давосе его ждет ряд двусторонних переговоров. Он также должен выступить с речью перед участниками форума.

Западные СМИ задаются вопросом, встретится ли Дональд Трамп с Гретой Тунберг в кулуарах форума. После речи Трампа шведская активистка должна выступить на круглом столе, открывающем сессию под названием «Избежать климатического апокалипсиса».

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 21 по 24 января.

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