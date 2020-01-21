Иран подтвердил, что украинский «Боинг» был сбит двумя ракетами

Управление гражданской авиации Ирана опубликовало во вторник, 21 января, второй предварительный отчет об авиакатастрофе украинского Boeing 737 в аэропорту Тегерана. Иран подтвердил, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит двумя ракетами малой дальности «Тор-М1» спустя несколько минут после взлета.

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«Следователи выяснили, что две ракеты "Тор-М1" были выпущены в направлении самолета со стороны севера», — цитирует документ французское агентство. До сегодняшнего дня иранские власти утверждали что «Боинг» был сбит одной ракетой.

Авторы отчета признают, что Иран не в состоянии самостоятельно расшифровать черные ящики самолета, так как речь идет об одних из самых «продвинутых в мире» бортовых самописцах.

Украина потребовала передать ей черные ящики самолета. В офисе генерального прокурора 15 января заявили, что Киев принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев. В Канаде выступили за то, чтобы черные ящики были отправлены в Украину или во Францию.

Ранее президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого самолета.

11 января Иран признал, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Армия Ирана принесла свои извинения и выразила соболезнования семьям, потерявшим близких в этой катастрофе.

Пассажирский М Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января, через несколько часов после того, как Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке.

На борту лайнера находилось 176 человек, в том числе девять членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады, на борту также находились граждане Афганистана, Швеции, Великобритании и Украины. Изначально Иран отрицал, что лайнер мог быть сбит ракетой и утверждал, что причиной авиакатастрофы стали технические неполадки.

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