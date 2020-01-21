На форуме в Давосе эксперты предупредили богатых: делитесь с миллиардами!

Эксперты Oxfam призывают политическую и финансовую элиту мира срочно найти выход из «порочного круга» неравенства. На фото: Дональд Трамп прибыл в Давос. 21.01.2020

21 января открылся 50-й экономический форум в Давосе. Одним из центральных вопросов на повестке значится «борьба с неравенством». Перед форумом международное правозащитное объединение Oxfam, занимающееся изучением проблем бедности, опубликовало ежегодный доклад. В документе утверждается, что за год разрыв между богатыми и бедными стал еще больше.Основной причиной этой «противоестественной ситуации» является осознанная политика элит, заявил в интервью RFI Кантен Парринелло, представитель французского отделения Oxfam.

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RFI: Согласно вашему докладу, 2153 самых состоятельных человека в мире владеют большим количеством богатств, чем 60% наиболее бедных людей (это 4,5 млрд человек)...

Кантен Парринелло: Неравенство в мире просто на непристойном уровне. И все это результат несправедливой системы, которая способствует распределению богатств между малым числом людей в ущерб большинству. В особенности эта несправедливость касается женщин — их положение является более шатким, их труд оплачивается хуже.

Как с этим бороться?

Нужно в первую очередь отметить тот факт, что в существовании такого уровня неравенства нет ничего естественного. Это результат политического выбора. Поэтому (росту неравенства) нужно противопоставить другой политический выбор. Это в частности, делается через перераспределение богатств за счет роста налогов на самых богатых. А сегодня мы наблюдаем, в основном, обратную тенденцию...

Прошлый год был отмечен резкими социальными протестами в мире, и эти протесты продолжаются и в 2020-м, в частности, в Ливане, во Франции… Участники начавшегося форума в Давосе учитывают этот рост «народного гнева»?

Все еще есть разрыв между дискурсом и делами... Нужно переходить к действиям. Вы упомянули Ливан… Есть и другие кризисы — в частности, в Эквадоре, в Чили и во многих других странах. Любопытно отметить, что почти всюду фактором, который становился последней каплей, переполнявшей «чашу народного терпения», было введение какого-то «несправедливого налога». Налогообложение на транспорт в Латинской Америке, налоги на телефонные звонки в Ливане — и все это на фоне уменьшения налогов для самых богатых. И это типичные примеры политического выбора…

Это «слепота» элит, которые не замечают, не знают, в каких условиях живут люди?

Во всяком случае, это нехватка политической воли... Есть взрывной рост народного давления (на власть) во многих странах, и в частности, во Франции. Задача состоит в том, чтобы этот народный гнев дошел до политических элит и произошло реальное изменение курса. И именно это будет в центре нашего внимания в ходе нынешнего форума в Давосе.

Манифестация противников проведения форума в Давосе. 18.01.2020. Берн REUTERS/Arnd Wiegmann

«Девиз» Давоса-2020: построение «более солидарного и устойчивого мира». На первой странице официального сайта форума опубликован текст под названием «5 шокирующих фактов о неравенстве из последнего доклада Oxfam»:

— 1% самых богатых людей владеют в 2 раза большим богатством, чем 80% населения планеты (6,9 миллиардов человек).

— 22 самых богатых мужчины мира имеют больше денег, чем все женщины Африки.

— Женщины в совокупности каждый день отрабатывают 12,5 миллиардов часов бесплатно (если посчитать разницу в их зарплатах по сравнению с мужчинами).

— Годовая стоимость неоплачиваемого («домашнего») женского труда в мире составляет 10,8 триллионов долларов в год. 42% женщин «не имеют возможности» выйти на работу, так как вынуждены заниматься «домашним трудом».

— Повышение налога на 0,5% для 1% процента самых богатых людей «существенно помогло бы» улучшению ситуации в мире.

Например, за 10 лет на эти деньги можно создать «117 миллионов рабочих мест в сфере образования, медицины…», чтобы восполнить дефицит (рабочих рук) в социальной сфере по всему миру, отмечают исследователи.

Эксперты Oxfam призывают «правительства и бизнес совместно работать» по нескольким ключевым направлениям:

— Инвестировать средства для обеспечения всеобщего доступа к питьевой воде, канализации и источникам энергии; а также для обеспечения повсеместного ухода за детьми, престарелыми и инвалидами.

— Принять законы для защиты прав всех лиц, осуществляющих социальный уход, обеспечить достойную зарплату социальным работникам.

— «Поставить под сомнение гендерные предрассудки, которые рассматривают работу по уходу как ответственность женщин и девочек и закрепляют экономическое и гендерное неравенство».

— Уделить в политике и практике предприятий повышенное внимание социальным вопросам...

— Положить конец крайнему богатству для того, чтобы покончить с крайней нищетой...

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