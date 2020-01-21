НКО: в ходе обстрелов российских ВКС в Сирии погибло 15 человек

Как минимум 15 мирных жителей, из которых 10 детей погибли в ходе авиаобстрелов, проводимых российскими самолетами, в провинции Алеппо на северо-западе Сирии. Об этом во вторник, 20 января заявил Сирийский центр мониторинга прав человека.

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Авиаобстрелы проводились по трем сирийским городам, занятым боевиками группировки Хайат Тахрир аш-Шам (близкой к террористической организации Аль-Каида).

В ходе рейдов российской авиации были ранены десятки человек, сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека. Накануне этот Центр сообщал о семи погибших, в том числе – пятерых детей.

Неделю назад Россия объявила о прекращении огня в соседней с Алеппо провинции Идлиб. Однако режим прекращения огня там не соблюдается, уточняет агентство France-Presse. Наступление войск Башара Асада в последние дни там продолжилось.

С начала военного конфликта в Сирии погибло более 380 тысяч человек.

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