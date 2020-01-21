Первый случай заражения новым коронавирусом обнаружен в США

В Сиэтле (штат Вашингтон) зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирусом типа SARS. Об этом вечером во вторник, 21 января, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Центр также уточняет, что речь идет о пациенте, недавно прибывшем в страну из Китая.

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Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что пациент чувствует себя нормально, его диагностика была проведена благодаря разработанному в лаборатории центра тесту на выявление нового вируса.

Коронавирус 2019-nCoV типа SARS был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре. Заболевший тридцатилетний мужчина утверждает, что не посещал ни одного рынка в провинции Ухань, откуда начал распространяться вирус. Однако он был проездом в этом регионе. В США он прилетел 15 января, с первыми симптомами болезни он обратился в больницу в прошлое воскресенье.

Неделю назад в трех аэропортах США были введены специальные меры по контролю пассажиров, прилетающих из Китая: в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Через эти аэропорты идет наибольший поток приезжающих из Китая пассажиров: за неделю из провинции Ухань туда прибыло более 1200 человек. С сегодняшнего дня Центр по контролю и профилактике заболеваний совместно с департаментом внутренней безопасности США вводит дополнительные меры по контролю в аэропортах Атланты и Чикаго. Все пассажиры, совершающие перелет из провинции Ухань отныне будут прибывать в США только через эти аэропорты.

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