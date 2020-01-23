В Пекине из-за вируса отменили мероприятия по случаю китайского Нового года

Власти Пекина приняли решение отменить крупные мероприятия, планировавшиеся в городе, в том числе и празднования китайского Нового года. Поводом стала вспышка пневмонии, спровоцированная распространением коронавируса 2019-nCoV типа SARS.

Реклама Читать далее

Об этом со ссылкой на управления по культуре и туризму Пекина сообщает агентство France-Presse. По словам представителей ведомства, мероприятия будут отменены в интересах «безопасности и здоровья людей» и «профилактики и предотвращения эпидемии».

Коронавирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре. По официальным данным, к 22 января от него погибли 17 человек. Во вторник, 21 января, стало известно о первом случае заражения на территории Соединенных Штатов. Заболевший тридцатилетний мужчина, помещенный под присмотр американских врачей, утверждает, что был лишь проездом в провинции Ухань. В США он прилетел 15 января, с первыми симптомами болезни он обратился в больницу в прошлое воскресенье.

Помимо Китая и США за последние дни случаи заражения вирусом были зафиксированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Напомним, неделю назад в трех аэропортах США были введены специальные меры по контролю пассажиров, прилетающих из Китая: в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Через эти аэропорты идет наибольший поток приезжающих из Китая пассажиров: за неделю из провинции Ухань туда прибыло более 1200 человек. С сегодняшнего дня Центр по контролю и профилактике заболеваний совместно с департаментом внутренней безопасности США вводит дополнительные меры по контролю в аэропортах Атланты и Чикаго. Все пассажиры, совершающие перелет из провинции Ухань отныне будут прибывать в США только через эти аэропорты.

Франция также приняла специальные санитарные меры в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник, 21 января, министр здравоохранения страны Аньес Бюзен в эфире радиостанции Europe 1.

Начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова рассказала, что на территории России так же был усилен контроль на всех пунктах пропуска через границу. Кроме того, по ее словам, у российских ученых есть наработки для создания вакцины от нового коронавируса.

Напомним, в среду, 22 января, Всемирная Организация Здравоохранения собрала в Женеве экстренное заседание с тем, чтобы решить, является вызванная новым коронавирусом вспышка пневмонии поводом для объявления режима международного чрезвычайного положения.

Международный санитарный регламент 2007 года предписывает ВОЗ в случае особо опасных эпидемий создавать экспертные группы для оценки угрозы распространения вируса. Заключение экспертной группы представляют главе ВОЗ, который принимает окончательное решение об объявлении международного чрезвычайного положения. Напомним, ВОЗ объявляла его лишь пять раз: в связи с эпидемией гриппа H1N1 в 2011 году, вспышкой полиомиелита в 2014-м, вирусом Зика в 2016 и лихорадкой Эбола в 2014 и 2019 годах.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться