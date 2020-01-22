Во Флориде метеорологи предупредили о «дожде» из игуан

Метеорологи предупредили жителей Флориды о падающих с деревьев игуанах. Согласно прогнозам, из-за снижения температуры воздуха до 5 градусов по Цельсию холоднокровные рептилии впадут в спячку и не смогут удержаться на ветках.

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Ослабленные погодой игуаны, размер которых достигает полутора метров, могут упасть с деревьев из-за сильного ветра. «Они станут серыми, твердыми и будут выглядеть мертвыми. Но как только температура вырастет, они фактически возродятся», — рассказал The New York Times директор зоопарка Майами по коммуникациям Рон Мэгил.

Журналист местного телеканала WPLH Local 10 Паркер Брантон убедился, что игуаны действительно «оживут» после повышения температуры. «Вы можете сказать своим детям, что рептилии в полном порядке», — отметил корреспондент.

Хотя метеорологи уверяют, что игуаны не погибнут от падения с деревьев, некоторые из них могут не дожить до потепления. The Miami Herald утверждает, что их мясо, которое отличается высоким содержанием протеина, стали продавать в социальных сетях. По данным газеты, есть игуан, приготовленных при температуре не менее 165 градусов, можно без опасности для здоровья.

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