Макрон подтвердил «непреклонную» позицию Франции по ядерной проблеме Ирана

Франция «непреклонна» в своей решимости не допустить того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. С таким заявлением выступил в среду, 22 января, французский президент Эмманюэль Макрон, находящийся с визитом в Израиле.

Реклама Читать далее

«В нынешнем контексте Франция продолжит настаивать на том, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия, а также на том, чтобы избежать любой военной эскалации в регионе, какой бы характер она ни носила», — подчеркнул Макрон во время короткого сеанса общения с прессой в Иерусалиме.

Президент Франции встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили ряд международных вопросов. В частности, Нетаньяху призвал французского лидера использовать все имеющееся у него влияние, чтобы снизить угрозу со стороны Ирана.

«Для израильского премьер-министра былая нацистская угроза сегодня носит другое имя, и имя это — Иран, так как ядерная и ракетная программы исламской республики ставят под угрозу существование Израиля», — напоминало накануне встречи Нетаньяху и Макрона агентство France-Presse. «Треть еврейского населения погибла в нацистских лагерях, и мы ничего не можем с этим поделать. После Холокоста Израиль встал на ноги, но попытки уничтожить еврейский народ не прекратились. Каждый день Иран заявляет о том, что хочет стереть Израиль с лица Земли», — заявлял ранее израильский премьер.

Израиль выступает против соглашения 2015 года по иранской ядерной программе и призывает европейские страны поддержать Соединенные Штаты, которые в мае 2018 года вышли из сделки и ввели в отношении Тегерана санкции.

Ранее Франция, Великобритания и Германия запустили процедуру дипломатического урегулирования разногласий по иранскому вопросу. Этот шаг был с одобрением встречен израильскими властями. При этом, накануне встречи Макрона и Нетаньяху эксперты высказывали сомнения в том, что премьеру Израиля удастся убедить французского лидера полностью поддержать американскую позицию. Предполагалось, что одним из аргументов Нетаньяху станет иранское влияние на обстановку в Ливане, где роль Франции остается важной. Эмманюэль Макрон отметил, что Франция сделает все, что в ее силах, чтобы помочь Ливану выйти из кризиса.

Лидеры 40 стран мира начали прибывать в Иерусалим, чтобы принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, который пройдет 22 и 23 января. Особый интерес в преддверии форума вызывали переговоры с российской стороной по иранскому вопросу. По мнению экспертов, опрошенных AFP, «русские не пойдут на уступки Израилю и США, не получив ничего взамен». Напомним, предполагается, что президент России Владимир Путин выступит на форуме с двумя речами и примет участие в открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться