Макрон выгнал израильских полицейских из базилики Святой Анны в Иерусалиме

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Иерусалим

Президент Франции Эмманюэль Макрон вступил в словесную перепалку с израильскими полицейскими и выгнал их из Базилики Святой Анны в Иерусалиме. Как следует из видео, распространенных в социальных сетях, Макрону не понравилось, что стражи правопорядка попытались попасть в церковь, принадлежащую властям Франции. Президент настойчиво попросил полицейских выйти на английском языке.

Реклама Читать далее

«Ребята, ребята! Спокойствие! Все знают правила, существующие в этом месте. Мне не нравится то, что вы делаете передо мной, — прокричал Макрон у входа в базилику. — Никто никого не должен провоцировать!». После оживленного диалога сотрудники израильской полиции покинули церковь.

Israël: Macron en mode Chirac en Israël. pic.twitter.com/mYzQ0P91QG — Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) 22 janvier 2020

Базилика Святой Анны в старом городе Иерусалима находится во владении властей Франции с 1856 года и считается французской территорией. Представители израильских властей не имеют права входить туда. «Эти правила существуют веками, и со мной они не поменяются», — подчеркнул Макрон.

В связи с конфликтом между Макроном и полицейскими журналисты вспомнили визит Жака Ширака в Израиль в 1996 году. Тогда президент Франции отказался войти в базилику Святой Анны, где находились вооруженные израильские солдаты.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться