В четверг, 23 января, в Израиле открылся Всемирный форум памяти Холокоста. «Это исторический съезд не только для Израиля и еврейского населения, но и для всего человечества», — заявлял накануне израильский президент Реувен Ривлин. Его слова приводит агентство France-Presse.

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Пятый по счету Всемирный форум приурочен к 75-й годовщине освобождения Освенцима. Инициатива его организации принадлежит главе Европейского еврейского конгресса Вячеславу Моше Кантору, при поддержке национального израильского мемориала Холокоста «Яд ва-Шем».

В этом году на мероприятии присутствуют лидеры 40 стран. Ожидается, что с речами выступят лидеры Франции, Германии, России, Великобритании и Соединенных Штатов.

Великобританию в Иерусалиме представляет принц Чарльз, Францию, Германию и Россию — президенты Эмманюэль Макрон, Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Путин, США — вице-президент Майк Пенс.

Глава Польши Анджей Дуда предпочел не принимать участия в форуме, так как его не включили в список выступающих. Напомним, именно на территории Польши находился освобожденный в январе 1945 года Освенцим. Также AFP сообщало, что Варшава опасалась, что российский президент Владимир Путин может в своей речи обвинить Польшу в антисемитизме.

Утром в четверг, 23 января, в Израиль прибыл Владимир Путин. Он уже провел переговоры с премьер-министром Нетаньяху и встретился с матерью израильской гражданки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков. Портал News.ru.co.il сообщал, что в программе президента России также значатся участие в церемонии открытия монумента памяти героев блокадного Ленинграда и переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Вифлееме.

Французский лидер Эмманюэль Макрон находится в Иерусалиме со среды, 22 января. В среду он провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили ряд международных вопросов, особенно подробно остановившись на ядерной проблеме Ирана.

Также президент Франции прогулялся по Иерусалиму и вступил в перепалку с израильскими полицейскими возле базилики Святой Анны. В связи с этим журналисты вспомнили визит Жака Ширака в Израиль в 1996 году. Тогда президент Франции отказался войти в базилику, где находились вооруженные израильские солдаты.

Прибыл в Иерусалим и президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в фейсбуке почти сразу после прибытия в Израиль он сообщил, что украинская делегация уступит свои места выжившим в Холокосте, которые не смогли попасть на форум. «Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — написал Зеленский. Сообщалось, что представители мемориала «Яд ва-Шем» выразили сожаление в связи с решением Зеленского. При этом украинский президент подчеркнул, что в остальном программа его визита останется неизменной.

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