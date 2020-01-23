В Иерусалиме прошел Форум памяти жертв Холокоста

В четверг, 23 января, в Иерусалиме прошел Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста. В его работе приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, а также главы государств и правительств около 50 стран, в том числе России и Франции. Работа форума приурочена к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим.

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В связи с прибытием в Иерусалим высоких гостей из пятидесяти стран в городе было практически остановлено движение. Форум проходил в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем, до его открытия израильские лидеры встречались с зарубежными гостями в рамках двусторонних и многосторонних встреч. В частности, утром прошли двусторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Выступая на Форуме, Владимир Путин напомнил, что среди евреев-жертв Холокоста 40% были гражданами СССР. Он также отметил, что перед поездкой «познакомился с документами», описаниями лагерей, сделанными советскими офицерами. И что советское командование не допускало мщения на освобожденных территориях.

Отдельно он остановился на пособничестве местного населения в странах, где происходило массовое уничтожение евреев, процитировав количество убитых на территории Украины, Литвы и Латвии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем выступлении напомнил о том, что в наше время в некоторых европейских странах растет антисемитизм, и процитировал слова главы Французской Республики Эмманюэля Макрона о том, что «антисионизм» является новой формой антисемитизма. Он также напомнил, что Иран, чьи лидеры стремятся к уничтожению Израиля, представляет в настоящее время главную угрозу, и призвал бороться с этой угрозой. Эти слова были встречены аплодисментами, от которых, тем не менее, воздержался президент Путин. Вице-президент США Майкл Пенс, выступавший вслед за Владимиром Путиным, также сказал о необходимости бороться с иранской угрозой. Он заявил, что гордится тем, что Соединенные Штаты всегда поддерживали Израиль с момента возникновения еврейского государства. Окончание своей речи Майкл Пенс произнес на иврите.

Ранее Владимир Путин встретился с Яффой Иссахар, матерью Наамы Иссахар, осужденной в РФ на семь лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. Встреча произошла в резиденции премьер-министра Израиля.

Путин заверил мать Наамы, что «все будет хорошо», сказав, что Наама — девушка «из хорошей семьи» и что к ней уже отправились чиновники, ответственные за защиту прав человека в России (уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова). Тем не менее, глава РФ не назвал дату освобождения 26-летней израильтянки.

В израильской прессе появились неподтвержденные сообщения, согласно которым Наама Иссахар является родственницей личного шофера главы еврейского правительства.

Предстоящее помилование Иссахар также связывают с тем, что Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, проданное Израилю советскими властями в рамках «Апельсиновой сделки». Копию регистрации прав на недвижимость и землю опубликовало издание «Маарив».

В публикации говорился, что передача собственности состоялась 30 декабря 2019 г.

«Антисемитизм — проблема всех остальных»

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал о необходимости сохранения памяти и процитировал в своей речи слова Симоны Вейль и Эли Визеля, переживших лагеря смерти, а также «охотников за нацистами» Сержа и Беаты Кларсфельд и основателя Музея истории Холокоста в Гренобле Исаака Шнеерсона. Под общие аплодисменты он сказал, что в присутствии президента Германии Франца-Вальтера Штайнмайера напоминает о необходимости единства Европы. Это один из главных уроков Холокоста, сказал Эмманюэль Макрон. Упомянув подвиг советской армии, он также обратился к Владимиру Путину, назвав его «дорогой Владимир». Президент Макрон подчеркнул, что антисемитизм — проблема не только евреев, но в первую очередь — «всех остальных». «Нужно признаться, что мы, видимо что-то упустили, раз столько наших людей, столько молодежи, готовы верить в то, во что они верят и питать ненависть». «Нужно учить и учить, равнодушие — это пособничество преступлению», заключил он, произнеся в конце речи слова «никогда не забывай» на иврите.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прежде чем произнести речь по-английски, прочел на иврите еврейскую пасхальную агаду («Благословен ты, Господь наш»). «Эти преступления, этот ужас — дело рук моего народа, народа Германии», — сказал он, попросив прощения у жертв. «Здесь, в Яд ва-Шеме, перед лицом всего мира я обещаю, что мы боремся и будем бороться с антисемитизмом, чтобы это никогда не повторилось», прежде чем закончить свою речь также молитвой на иврите.

На форуме также выступил наследник британской короны принц Уэлльский Чарльз, который напомнил о героизме британской армии и судьбе во время войны своей собственной семьи, в частности, матери его отца.

О том, что с новым антисемитизмом необходимо бороться, также сказал Президент европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор. Конгресс является одним из основных организаторов и спонсоров форума.

Во вторник, 21 января, президент Литвы Гитанас Науседа отклонил приглашение Израиля принять участие в работе форума. До него отказался приехать на форум президент Польши Анджей Дуда, которого не включили в список спикеров мероприятия. Израильская пресса связывает отказ президентов с тем вниманием, которое в этот день Израиль уделяет главе РФ, а также с обвинениями в адрес их стран со стороны Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Израиль, но решил не присутствовать на форуме, а уступить выжившим в лагерях свое место и места украинской делегации. Зеленский добавил, что примет участие во всех других мероприятиях, а также проведет встречи с президентом Израиля, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета.

На форуме транслировались кадры документальных съёмок и исполнялись произведения композиторов-жертв Холокоста.

Памятник жертвам блокады

В четверг Владимир Путин также принял участие в открытии в Иерусалиме памятника жертвуем Ленинградской блокады. Бронзовая «Свеча памяти» была установлена в парке Ган Сакер, неподалеку от зданий Кнессета и Верховного Суда.

На церемонии также присутствовали президент Израиля Реувен Ривлин, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу, мэр Иерусалима Моше Леон, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, блокадники и ветераны Второй мировой войны.

Выступая на церемонии, Путин напомнил, что во время блокады умер его брат: «Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге», — сказал он.

Против установки памятника выступили 150 активистов, среди которых — пережившие блокаду жители Ленинграда.

По их мнению, памятник служит не столько увековечиванию памяти жертв, сколько продвижению российских геополитических интересов.

Путин также вручил орден Мужества Нице Шахам — внучатой племяннице героя восстания в лагере смерти «Собибор» Леона Фельдгендлера.

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