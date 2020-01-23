Китай подтвердил первую смерть от коронавируса за пределами Уханя

В Китае подтвердили первый случай смерти от коронавируса за пределами города Ухань. По данным властей страны, 80-летний мужчина скончался в северной провинции Хэйбэй в четверг, 23 января. Таким образом общее число жертв нового вируса достигло 18 человек.

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Как заявили в комитете провинции Хэйбэй по вопросам здравоохранения, мужчина ранее два месяца проживал в Ухане у своих родственников. После возвращения домой он стал жаловаться на одышку. Врачи выявили у него хронический бронхит, повышенное давление и эмфизему легких. Спасти его не удалось.

По данным китайских властей, коронавирус затронул почти всю территорию страны. Случаи заражения не зафиксировали лишь в одной из провинций, Тибетском автономном районе и Внутренней Монголии. Всего число лабораторно подтвержденных случаев заражения вирусом составило более 630 человек.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, в Китае закрыли на карантин Ухань и Хуагань. Их жителям, общее число которых составляет около 18 миллионов человек, ограничили выезд из городов. Власти также закрыли туристические и развлекательные объекты.

Эксперты ВОЗ в свою очередь отметили, что считают преждевременным объявление чрезвычайной ситуации.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен заявила, что в Париже «очень внимательно следят за ситуацией» и делают все для того, чтобы эпидемия вируса не затронула страну. «Путешественники, возвращающиеся из Китая, получают информацию о том, как вести себя в случае лихорадки», — подчеркнула Бюзен в эфире Europe 1.

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