США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам

Как пишет агентство, ограничение выдачи виз является частью стратегии Дональда Трампа по уменьшению числа мигрантов в США

Соединенные Штаты ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам. Как сообщает Associated Press, по новым правилам консульства будут отказывать в них тем, для кого целью визита являются роды в США. Так администрация Дональда Трампа решила бороться с «родильным туризмом», которое гарантирует американское гражданство ребенку, родившемуся на национальной территории.

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По данным журналистов, Госдепартамент США разослал уведомления во все американские диппредставительства. Ограничения вступят в силу уже в пятницу, 24 января. Как именно визовые офицеры будут определять, беременна ли женщина, и смогут ли подозреваемых в «родильном туризме» не допускать в США на государственной границе, неизвестно.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, меры администрации Дональда Трампа помогут «бороться с нарушениями», «защитить Соединенные Штаты» и сэкономить деньги налогоплательщиков.

При этом практика подобного туризма осталась законной, а граждане других стран по-прежнему имеют право на роды в Соединенных Штатах, если будут находиться на территории страны.

«Родильный туризм» пользуется популярностью в том числе среди россиянок. По данным USA Today, каждый год из России приезжают сотни беременных женщин, а роды в США стоят от 20 до 50 тысяч долларов.

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