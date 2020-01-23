Налог GAFA: Франция и США договорились о работе в рамках ОЭСР

Франция и США сумели договориться о том, как вести работу по вопросу налогообложения интернет-компаний в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. Компромисс был достигнут во время Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе. Об этом в четверг, 23 января, сообщает агентство France-Presse.

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«Сегодня утром мы провели долгую встречу с американским министром финансов Стивом Мнучином и генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гурриа. И я рад сообщить, что мы сумели прийти к соглашению между Францией и США в том, что касается работы ОЭСР в области цифрового налогообложения», — заявил журналистам в Давосе министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, соглашение позволит избежать введения американской стороной санкций и начать обсуждение налогообложения крупных интернет-компаний на международном уровне. Слова Ле Мэра приводит AFP.

Напомним, французский Сенат проголосовал за введение налога на деятельность крупных интернет-компаний 11 июля 2019 года. Во французской прессе этот налог часто называют GAFA — по первым буквам названий корпораций, которых фискальное нововведение должно было коснуться в первую очередь: Google, Amazon, Facebook и Apple. Под действие нового сбора должны были также попасть интернет-компании, получающие общий доход более 750 миллионов евро, не менее 25 из которых — от продуктов и услуг, реализованных во Франции. Предполагалось, что они будут выплачивать французскому государству 3% подоходного налога. Таким образом, помимо уже упомянутых корпораций под действие этого нового французского налога, могли попасть Airbnb, Instagram, Meetic и Criteo, а также ряд немецких, испанских, британских и китайских компаний. По предварительным подсчетам французского минфина, сумма выплат за 2019 год должна была составить около 400 миллионов евро.

Намерение ввести налог спровоцировало рост напряженности между Францией и Соединенными Штатами. Американский президент Дональд Трамп инициировал расследование возможных будущих эффектов введения налогового сбора во Франции. Он также угрожал ввести ряд санкции, к примеру, дополнительный налог на ввоз на территорию США французских вин.

Стороны рассматривали различные варианты компромисса. Американская сторона предлагала предоставить компаниям выбрать между уже существующим проектом налогообложения или будущим проектом, разработанным в рамках ОЭСР. Это предложение не нашло поддержки у французской стороны и было отвергнуто. Франция в свою очередь пообещала не вводить обязательные выплаты сразу и дождаться, когда ОЭСР подготовит альтернативное предложение. Сообщается, что к июлю организация представит общий проект, который коснется 137 стран.

Однако, как подчеркнул Ле Мэр, если к концу 2020 года не будет выработано решения, которое бы удовлетворило обе стороны, GAFA будет введен, а первые взимания налога пройдут в декабре. По словам французского министра, нельзя продолжать пользоваться налоговой системой, которая не учитывает деятельность в цифровом пространстве.

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