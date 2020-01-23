Часы Судного дня остановили в ста секундах от конца света

Ученые заявили, что мир еще никогда не был так близок к глобальной катастрофе

Исследователи остановили символические часы Судного дня в ста секундах от «ядерной полуночи». По мнению ученых, в 2020 году мир стал ближе глобальной катастрофе, чем когда-либо. Причиной этого стала неспособность мировых лидеров справиться с угрозой ядерного конфликта и изменением климата.

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«Мы выражаем близость мира к катастрофе в секундах, а даже в минутах и не в часах», — заявил глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон. В пресс-релизе исследователи объясняют такую оценку угрозой ядерного конфликта, изменением климата и возможной войной в киберпространстве.

«Сейчас мы находимся перед лицом настоящей катастрофы. Состояние дел в мире не оставило нам возможности совершать ошибки или медлить, — отметил Бронсон. — Ближе к Судному дню за всю историю часов Судного дня мы не были никогда».

Среди причин «бедственного положения» ученые назвали политический конфликт по вопросу ядерной программы Ирана, ситуацию в Северной Корее и отсутствие сотрудничества между США и Россией в области контроля над вооружениями.

По мнению исследователей, новой угрозой стабильности в мире стали ложные новости в киберпространстве. «Кампании по дезинформации, которые ведут лидеры, размывают грань между фактами и политически мотивированными фантазиями. Для демократических режимов это серьезная угроза, которая мешает им справляться с другими опасностями», — подчеркивают создатели проекта.

Авторы «Бюллетеня ученых-атомщиков», в который ранее входили создатели американской атомной бомбы, запустили часы Судного дня в 1947 году. Тогда их остановили в семи минутах от конца света. Положение стрелок на циферблате ежегодно пересматривали, а в 2018 году остановили в двух минутах от «ядерной полуночи».

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