Кинособытие: Твой лучший друг Адольфус Хитлер

Сатира «Кролик Джоджо» неожиданно стала одним из фаворитов грядущего «Оскара». Среди прочего она претендует на главное звание — лучшей картины года.

Реклама Читать далее

Во Франции выходит «Кролик Джоджо» — JoJo Rabbit, — ставший одним из номинантов на «Оскар» за лучший фильм года (статуэтки будут вручены недели на три раньше обычного, в ночь с 9 на 10 февраля по европейскому времени).

В России картины пока нет — как и ее официального прокатчика, что по современным меркам, когда наши зрители смотрят главные хиты одновременно со всем миром, явный нонсенс.

Но в русском интернете фильм активно обсуждают (кто-то где-то как-то посмотрел) и, что интереснее, часто осуждают. Удивительно: в России возникли толпы киноманов. Киносообществ в соцсетях немеренно. При этом зачастую люди высказывают глупейшие мнения, не умея отличить талантливое и просто небанальное от бездарного и примитивно стандартного. Они не любят кино? Тогда почему смотрят его в таких количествах? Они постоянно ворчат. Но тогда отчего продолжают смотреть? Загадка.

Претензии по отношению к «Кролику Джоджо» тем более нелепы уже потому, что этот фильм: а) мало на что похож, б) очень забавен, в) весьма актуален, г) непредсказуем и д) редкостно артистичен.

Кстати, тот факт, что он у нас официально пока не появился, поражает меня куда меньше. Прокатчики, прознав про то, что в фильме действует персонаж, похожий на Адольфа Гитлера, а в финале появляется и освобождающая Германию Красная Армия, на всякий случай взяли паузу: мало ли, как отреагирует на картину выдающее прокатные удостоверения министерство культуры? Ведь чиновники этого министерства — по крайней мере, при прежнем главе ведомства Мединском, — иногда пугались собственного отражения в зеркале. И на основании этого запросто могли запретить все фильмы, в которых показаны зеркала.

Фильм «Кролик Джоджо» (JoJo Rabbit) — один из фаворитов «Оскара»

Между тем ни антисоветчины, ни критики Красной Армии в фильме нет.

В его эпицентре — один главный персонаж и еще четыре важных.

1. 10-летний немецкий мальчик, воспитанный фанатиком нацизма. Его играет выходец из кинематографической семьи, уроженец Лондона, англо-француз по корням изумительный Роман Гриффин Дэвис. Его отправляют в военный лагерь одного из подразделений Гитлерюгенда. Поскольку фильм абсурдный, не сразу оцениваешь время, но постепенно понимаешь, что поражение Германии не за горами. В лагере он обретает всеобщее презрение, поскольку отказывается, чтобы продемонстрировать свою кровожадную волю и исполнительность, зарезать кролика. Так он и получает обидное прозвище «Кролик Джоджо». Пытаясь исправиться, он решает перехватить у других и первым бросить учебную гранату — и неудачно. Теперь он еще и хромает, а на лице его — шрамики. Все вокруг, издеваясь, утверждают, будто шрамики уродливы, хотя они малозаметны.

2. Следующий герой: воображаемый друг мальчика, которым является не кто-нибудь, а сам Адольф Гитлер. Он комический. Клоунский, на себя не похож. Он инфантилен и трусоват — в опасный момент скрывается с места событий (например, когда взрывается неудачно брошенная мальчиком учебная, но начиненная порохом граната). В роли Гитлера — сам режиссер фильма Тайка Вайтити, новозеландец с сумасшедшим генетическим миксом. Потому что его отец из маори — коренных новозеландцев, а мать — из ашкеназов, одной из двух основных групп евреев.

3. Мать, но теперь уже главного героя фильма. Она, как мы постепенно поймем, антифашистка, участница подполья и прячет в тайной комнатке за стеной дома девушку-еврейку, бывшую лучшую подругу ее погибшей (мы не знаем, как и почему) дочери. Мать играет Скарлетт Йоханссон — и такой красивой Скарлетт я не видел в кино давно. Когда она с сыном танцует за ужином, двигая бедрами и попивая из горла красное вино, это едва ли не лучший пластический киноэтюд последних лет.

4. и 5. Два персонажа, которые поначалу не кажутся главными, но в финале перейдут в их число. Та самая еврейская девушка за тайной стеной — тоже очень красивая в фильме Томасин Маккензи. И командир мальчика по отряду Гитлерюгенда, который кажется солдафоном, но в итоге, когда глупыш выйдет в нацистской форме в город, уже отвоеванный советскими войсками, спасет ему жизнь. В его роли Сэм Рокуэлл: его, по-моему, справедливо признать одним из лучших актеров XXI века.

Любой необычный фильм — таково уж наше по-прежнему постмодернистское время — всегда на что-то похож. Я не уверен, что режиссер «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити видел все фильмы, которые я упомяну, уж точно самый первый из них, но родственная связь безусловна.

Среди родственников — наша, незаслуженно заклеванная интеллектуалами, при этом безумно остроумная пародия на «Семнадцать мгновений весны» «Гитлер капут!» Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко и Анной Семенович. В ней тоже действовал клоунский Гитлер, которого играл не слишком известный широкой публике замечательный Михаил Крылов.

Схожесть фильмов — уже в использовании саундтрека. Я захохотал, когда в фильме Вайсберга за кадром зазвучала переведенная на немецкий и спетая сладким мужским голосом модная тогда песня Бритни Спирс Oops!.. I Did It Again. Вступительные титры «Кролика Джоджо» на фоне нацисткой хроники с бесноватыми массами молодежи и вскинутыми в приветствии руками (сами титры при этом наполовину написаны готическим немецким шрифтом) идут под раннюю песню «Битлз» Komm, gib mir deine Hand. Вы не слышали такой песни? И я прежде не слышал. Но, оказывается, «Битлз» в свое время перепели по-немецки свой хит «Хочу держать тебя за руку» — I Want to Hold Your Hand. Позже в «Кролике Джоджо», где действие, в основном, происходит в 1945-м, за кадром прозвучат песни Тома Уэйтса, Роя Орбисона, Дэвида Боуи.

Еще родственник — немецкая сатира Дани Леви с гениальным, рано умершим актером Ульрихом Мюэ «Мой фюрер, или Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Там германский вождь пускает пузыри и детские кораблики в ванной и нуждается для подготовки важной народной речи в помощи учителя-еврея.

Еще — по игровому артистическому стилю — «Кролик» адресует к картинам американца Уэса Андерсона и прежде всего его сатире на американских бойскаутов «Королевство полной луны».

Мальчик из фильма явно не случайно, самим по себе детским взглядом напоминает героя классического «Жестяного барабана» Фолькера Шлёндорфа, — персонажа, с приходом к власти в Германии нацистов переставшего расти и взрослеть.

Каждый кадр из «Кролика», особенно снятый в движении, считайте, законченные картина или клип. А уж шуточки из него, особенно по поводу евреев, отдельная тема и указывают на еще один источник — ленты Вуди Аллена. Как там было у Аллена? «Батюшка, евреи, что, все именно такие: полосатые и с рогами?». В «Кролике Джоджо» (цитаты неточные — просто их пересказываю): у евреев длинный язык и чешуя, потому что еврейский мужик когда-то спарился с рыбой. (Продолжение нацистского урока: а теперь собирайтесь, киндер, пора сжечь немножко книг!).

Разговор мальчиков: а как распознать еврея? По рогам на голове и к тому же они пахнут брюссельской капустой. — Да, про капусту я забыл.

Достается мифов и наступающим русским: один человек встретил русского — так тот его съел!

Прочих хохм в фильме не меньше. Однажды в дом главного героя являются шестеро из гестапо, подозревающие его мать в укрывании еврейки. Это один из самых смешных моментов фильма. Поскольку в кадр то и дело попадают новые персонажи, а им требуется произнести каждому в отдельности официальное нацистское приветствие, в фильме в течение минуты более тридцати раз звучит «Хайль Гитлер!».

При всех хохмах и артистизме фильм-то серьезный. Он об изуродованном детстве. О том, как изничтожает его идеологизированное общество. В частности, заражая клиническим антисемитизмом. У мальчика, которого с раннего дошкольного возраста обрабатывала тоталитарная система, и не может быть иных нафантазированных друзей и кумиров, кроме как главный фюрер государства. Он — сказочный в фильме? А каким еще может быть придуманный друг в представлениях мальчика 10 лет? Заметьте, что немецкий городок, в котором обитает мальчик, живущий так, словно вокруг нет многолетней войны, тоже сказочный, пряничный.

В любом случае, для ситуации, когда мало кто помнит историю Второй мировой и Холокост, это важный фильм. Который показывает, что Германия и Россия сражались между собой. А то такого наслушаешься.

Хотя, конечно, «Кролик Джоджо» хорош прежде всего тем, что это талантливое произведение.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться