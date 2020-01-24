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Кинособытие: Твой лучший друг Адольфус Хитлер

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Кадр из фильма «Кролик Джоджо» (JoJo Rabbit, 2020)
Кадр из фильма «Кролик Джоджо» (JoJo Rabbit, 2020) screenshot Youtube
Юрий Гладильщиков (Москва)

Сатира «Кролик Джоджо» неожиданно стала одним из фаворитов грядущего «Оскара». Среди прочего она претендует на главное звание — лучшей картины года.

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Во Франции выходит «Кролик Джоджо» — JoJo Rabbit, — ставший одним из номинантов на «Оскар» за лучший фильм года (статуэтки будут вручены недели на три раньше обычного, в ночь с 9 на 10 февраля по европейскому времени).

В России картины пока нет — как и ее официального прокатчика, что по современным меркам, когда наши зрители смотрят главные хиты одновременно со всем миром, явный нонсенс.

Но в русском интернете фильм активно обсуждают (кто-то где-то как-то посмотрел) и, что интереснее, часто осуждают. Удивительно: в России возникли толпы киноманов. Киносообществ в соцсетях немеренно. При этом зачастую люди высказывают глупейшие мнения, не умея отличить талантливое и просто небанальное от бездарного и примитивно стандартного. Они не любят кино? Тогда почему смотрят его в таких количествах? Они постоянно ворчат. Но тогда отчего продолжают смотреть? Загадка.

Претензии по отношению к «Кролику Джоджо» тем более нелепы уже потому, что этот фильм: а) мало на что похож, б) очень забавен, в) весьма актуален, г) непредсказуем и д) редкостно артистичен.

Кстати, тот факт, что он у нас официально пока не появился, поражает меня куда меньше. Прокатчики, прознав про то, что в фильме действует персонаж, похожий на Адольфа Гитлера, а в финале появляется и освобождающая Германию Красная Армия, на всякий случай взяли паузу: мало ли, как отреагирует на картину выдающее прокатные удостоверения министерство культуры? Ведь чиновники этого министерства — по крайней мере, при прежнем главе ведомства Мединском, — иногда пугались собственного отражения в зеркале. И на основании этого запросто могли запретить все фильмы, в которых показаны зеркала.

Фильм «Кролик Джоджо» (JoJo Rabbit) — один из фаворитов «Оскара»

Между тем ни антисоветчины, ни критики Красной Армии в фильме нет.
В его эпицентре — один главный персонаж и еще четыре важных.

1. 10-летний немецкий мальчик, воспитанный фанатиком нацизма. Его играет выходец из кинематографической семьи, уроженец Лондона, англо-француз по корням изумительный Роман Гриффин Дэвис. Его отправляют в военный лагерь одного из подразделений Гитлерюгенда. Поскольку фильм абсурдный, не сразу оцениваешь время, но постепенно понимаешь, что поражение Германии не за горами. В лагере он обретает всеобщее презрение, поскольку отказывается, чтобы продемонстрировать свою кровожадную волю и исполнительность, зарезать кролика. Так он и получает обидное прозвище «Кролик Джоджо». Пытаясь исправиться, он решает перехватить у других и первым бросить учебную гранату — и неудачно. Теперь он еще и хромает, а на лице его — шрамики. Все вокруг, издеваясь, утверждают, будто шрамики уродливы, хотя они малозаметны.

2. Следующий герой: воображаемый друг мальчика, которым является не кто-нибудь, а сам Адольф Гитлер. Он комический. Клоунский, на себя не похож. Он инфантилен и трусоват — в опасный момент скрывается с места событий (например, когда взрывается неудачно брошенная мальчиком учебная, но начиненная порохом граната). В роли Гитлера — сам режиссер фильма Тайка Вайтити, новозеландец с сумасшедшим генетическим миксом. Потому что его отец из маори — коренных новозеландцев, а мать — из ашкеназов, одной из двух основных групп евреев.

3. Мать, но теперь уже главного героя фильма. Она, как мы постепенно поймем, антифашистка, участница подполья и прячет в тайной комнатке за стеной дома девушку-еврейку, бывшую лучшую подругу ее погибшей (мы не знаем, как и почему) дочери. Мать играет Скарлетт Йоханссон — и такой красивой Скарлетт я не видел в кино давно. Когда она с сыном танцует за ужином, двигая бедрами и попивая из горла красное вино, это едва ли не лучший пластический киноэтюд последних лет.

4. и 5. Два персонажа, которые поначалу не кажутся главными, но в финале перейдут в их число. Та самая еврейская девушка за тайной стеной — тоже очень красивая в фильме Томасин Маккензи. И командир мальчика по отряду Гитлерюгенда, который кажется солдафоном, но в итоге, когда глупыш выйдет в нацистской форме в город, уже отвоеванный советскими войсками, спасет ему жизнь. В его роли Сэм Рокуэлл: его, по-моему, справедливо признать одним из лучших актеров XXI века.

Любой необычный фильм — таково уж наше по-прежнему постмодернистское время — всегда на что-то похож. Я не уверен, что режиссер «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити видел все фильмы, которые я упомяну, уж точно самый первый из них, но родственная связь безусловна.

Среди родственников — наша, незаслуженно заклеванная интеллектуалами, при этом безумно остроумная пародия на «Семнадцать мгновений весны» «Гитлер капут!» Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко и Анной Семенович. В ней тоже действовал клоунский Гитлер, которого играл не слишком известный широкой публике замечательный Михаил Крылов.

Схожесть фильмов — уже в использовании саундтрека. Я захохотал, когда в фильме Вайсберга за кадром зазвучала переведенная на немецкий и спетая сладким мужским голосом модная тогда песня Бритни Спирс Oops!.. I Did It Again. Вступительные титры «Кролика Джоджо» на фоне нацисткой хроники с бесноватыми массами молодежи и вскинутыми в приветствии руками (сами титры при этом наполовину написаны готическим немецким шрифтом) идут под раннюю песню «Битлз» Komm, gib mir deine Hand. Вы не слышали такой песни? И я прежде не слышал. Но, оказывается, «Битлз» в свое время перепели по-немецки свой хит «Хочу держать тебя за руку» — I Want to Hold Your Hand. Позже в «Кролике Джоджо», где действие, в основном, происходит в 1945-м, за кадром прозвучат песни Тома Уэйтса, Роя Орбисона, Дэвида Боуи.

Еще родственник — немецкая сатира Дани Леви с гениальным, рано умершим актером Ульрихом Мюэ «Мой фюрер, или Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Там германский вождь пускает пузыри и детские кораблики в ванной и нуждается для подготовки важной народной речи в помощи учителя-еврея.

Еще — по игровому артистическому стилю — «Кролик» адресует к картинам американца Уэса Андерсона и прежде всего его сатире на американских бойскаутов «Королевство полной луны».

Мальчик из фильма явно не случайно, самим по себе детским взглядом напоминает героя классического «Жестяного барабана» Фолькера Шлёндорфа, — персонажа, с приходом к власти в Германии нацистов переставшего расти и взрослеть.

Каждый кадр из «Кролика», особенно снятый в движении, считайте, законченные картина или клип. А уж шуточки из него, особенно по поводу евреев, отдельная тема и указывают на еще один источник — ленты Вуди Аллена. Как там было у Аллена? «Батюшка, евреи, что, все именно такие: полосатые и с рогами?». В «Кролике Джоджо» (цитаты неточные — просто их пересказываю): у евреев длинный язык и чешуя, потому что еврейский мужик когда-то спарился с рыбой. (Продолжение нацистского урока: а теперь собирайтесь, киндер, пора сжечь немножко книг!).

Разговор мальчиков: а как распознать еврея? По рогам на голове и к тому же они пахнут брюссельской капустой. — Да, про капусту я забыл.
Достается мифов и наступающим русским: один человек встретил русского — так тот его съел!

Прочих хохм в фильме не меньше. Однажды в дом главного героя являются шестеро из гестапо, подозревающие его мать в укрывании еврейки. Это один из самых смешных моментов фильма. Поскольку в кадр то и дело попадают новые персонажи, а им требуется произнести каждому в отдельности официальное нацистское приветствие, в фильме в течение минуты более тридцати раз звучит «Хайль Гитлер!».

При всех хохмах и артистизме фильм-то серьезный. Он об изуродованном детстве. О том, как изничтожает его идеологизированное общество. В частности, заражая клиническим антисемитизмом. У мальчика, которого с раннего дошкольного возраста обрабатывала тоталитарная система, и не может быть иных нафантазированных друзей и кумиров, кроме как главный фюрер государства. Он — сказочный в фильме? А каким еще может быть придуманный друг в представлениях мальчика 10 лет? Заметьте, что немецкий городок, в котором обитает мальчик, живущий так, словно вокруг нет многолетней войны, тоже сказочный, пряничный.

В любом случае, для ситуации, когда мало кто помнит историю Второй мировой и Холокост, это важный фильм. Который показывает, что Германия и Россия сражались между собой. А то такого наслушаешься.
Хотя, конечно, «Кролик Джоджо» хорош прежде всего тем, что это талантливое произведение.

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