Лукашенко: Беларусь ведет переговоры с США по поставкам нефти

Беларусь договаривается о поставках нефти с США, ОАЭ и Саудовской Аравией. Об этом президент Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 24 января, на встрече с работниками одного из местных заводов, сообщает БелТА. По словам Лукашенко, у Беларуси «блестящие» отношения с этими странами, в то время как с Москвой у Минска сейчас нефтяной «конфликт».

Реклама Читать далее

«Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — заявил белорусский президент, подтвердив таким образом намерения Минска закупать нефть у Вашингтона, Абу-Даби и Эр-Рияда. Ранее Александр Лукашенко заявлял в интервью российским СМИ, что сейчас разрабатываются реверсные маршруты поставок из Польши, по одной из ниток нефтепровода «Дружба», а также транзит топлива через Украину с Черного моря и поставки нефти через порты на Балтике.

Тестирование последнего пути уже началось: на этой неделе Белорусская нефтяная компания (БНК) закупила в Норвегии 80 тысяч тонн нефти. Топливо с норвежского месторождения Johan Sverdrup, которое по своим характеристикам похоже на российскую марку Urals, по морю доставят в порт Клайпеда в Литве. А оттуда — отправят в Беларусь по железной дороге. При этом, как сообщили агентству Reuters источники, перевалка и транспортировка норвежской нефти обходится Минску примерно в $20 за тонну. Это дороже, чем доставка топлива по нефтепроводу из России.

Общий объем российского экспорта нефти составляет в среднем 250 миллионов тонн в год (по данным ФТС). В 2020 году Беларусь собиралась импортировать 24 миллиона тонн, согласно сообщению пресс-службы госконцерна «Белнефтехим». По оценкам экспертов, всего лишь около шести миллионов тонн используются внутри страны. Остальное — перерабатывается и перепродается на международных рынках.

При этом раньше Минск покупал у Москвы нефть по пониженной, внутрироссийской цене, после чего экспортировал переработанные нефтепродукты за границу — но уже по мировой цене. В 2018 году Россия начала проводить так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли: эта программа предполагает постепенный отказ от экспортных пошлин на продажу топлива, а одновременно с этим ­­— увеличение налога на добычу полезных ископаемых. После завершения реформы в 2024 году все потребители (как внешние, так и внутренние) будут покупать российскую нефть по мировым ценам. Внутрироссийские нефтеперерабатывающие заводы будут получать субсидии из бюджета, тогда как для белорусских НПЗ субсидий не предусмотрено.

Из-за такой политики, считает Александр Лукашенко, цена на российское топливо для Минска стала «выше мировой». По мнению белорусского президента, российское правительство проводит налоговый маневр, чтобы «надавить на Беларусь». А причину этого давления Лукашенко предложил «угадать с трех раз».

Последние переговоры Минска и Москвы по поставкам топлива прошли в конце прошлого года, но достичь договоренностей сторонам так и не удалось. Беларусь настаивала на возможности покупать сырье по внутрироссийским ценам или на получении от России компенсации за повысившуюся стоимость нефти. Но Россия не согласилась и с 1 января 2020 приостановила поставки топлива в Беларусь — несмотря на углубленную интеграцию стран, за которую выступает Владимир Путин. Как сообщали «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, решение о налоговом маневре не было связано с отношениями Минска и Москвы.

Поэтому после провала очередной встречи в декабре Александр Лукашенко объявил о поиске альтернативных поставщиков нефти. И «это не блеф», заявил президент Беларуси. Еще в августе 2019 «Голос Америки» сообщал, что «Белорусская нефтяная компания» наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, который должен добиться смягчения санкций США против Беларуси, а также разрешения на закупку Минском сырой нефти.

Ситуацию с закупками американской нефти осложняют экономические санкции США против Беларуси: Вашингтон ввел их в 2006 году, назвав прошедшие тогда в стране президентские выборы «подрывающими демократические процессы». В 2015, когда Александр Лукашенко освободил некоторых политзаключенных и допустил на президентские выборы наблюдателей, США начали приостанавливать действия санкций для «Белнефтехима» на полгода, не отменяя их полностью.

В октябре 2019 американские санкции впервые приостановили на полтора года. Тогда белорусский МИД заявил о прогрессе в отношениях Минска и Вашингтона. А 1 февраля 2020 Беларусь посетит госсекретарь США Майк Помпео. Это будет первый визит главы Госдепартамента США в Беларусь за 27 лет.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться