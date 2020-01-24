Почти 40 тысяч человек вынуждены были покинуть дома после российских авиаударов в Сирии

За пять дней более 38 тысяч человек стали вынужденно перемещенными лицами в провинции Алеппо на северо-западе Сирии. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека. Правозащитники заявляют, что люди вынуждены были покинуть свои дома из-за массированных ударов российской и сирийской авиации.

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Российские военно-космические силы и сирийские ВВС с утра 23 января проводят массированные бомбардировки по позициям джихадистов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», частично контролирующей территории провинций Алеппо, Идлиб, Хама и Латакия. На этих же территориях находятся оппозиционные Башару Асаду повстанцы.

«Лагеря для беженцев переполнены, службы медицинской помощи перегружены, большинство живет под легкими навесами, которые периодически заливает дождевая вода […] Мы присутствуем при масштабной гуманитарной катастрофе», — говорится в отчете Международного комитета спасения (IRC). Сообщается также о десятках погибших мирных граждан.

Москва официально не подтверждает участие российских военных в воздушной операции на северо-западе Сирии. Во время прошлогодней масштабной военной операции в провинции Идлиб погибло около тысячи мирных жителей. На начало 2020 года под контролем правительственных сил находится более 70% территории страны.

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