40 миллионов жителей Китая попали в зону карантина из-за нового коронавируса

На пунктах пропуска в город Ухань полиция измеряет температуру тела у путешественников. 24 января 2020 г.

Из-за вирусной эпидемии в китайской провинции Хубэй закрыли 13 городов с населением более 41 миллиона человек. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает AFP. От нового типа коронавируса уже погибли 26 человек, в том числе двое за пределами Китая. Кроме того, официально подтверждены 830 случаев заражения.

Реклама Читать далее

Кроме официально подтвержденных случаев заражения, еще более тысячи человек находятся в ожидании подтверждения. Из 830 заразившихся 177 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщают китайские власти. При этом 24 человека, у которых диагностировали вирус, прошли лечение и были выписаны из больниц.

С 23 января 11-миллионный город Ухань находится фактически на положении карантина. Остановлено все авиа- и железнодорожное сообщение. Заблокированы автомобильные дороги, введен запрет на паромное сообщение по реке Янцзы. В пятницу ограничения распространили на другие города провинции Хубэй. Меры затронули более 41 миллиона человек.

Улицы Уханя опустели, все магазины и торговые центры закрыты, передает корреспондент AFP. Жители, выходя на улицу, обязаны носить медицинские маски. Власти рассматривают вопрос о срочном строительстве специальной больницы для заразившихся новым вирусом. Празднование Нового года, который в Китае наступает в эти выходные, в провинции Хубэй отменяется.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться