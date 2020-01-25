В Турции в результате землетрясения пострадали более 1000 человек

На востоке Турции, в результате землетрясения, произошедшего в провинциях Элязыг и Малатья (регион Восточная Анатолия), погиб как минимум 21 человек, еще 1030 получили ранения.

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Данные о жертвах землетрясения, произошедшего накануне вечером, были обнародованы утром в субботу, 25 января. Их сообщило турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

По данным AFAD, максимальная мощность подземных толчков составила 6,8 балла. Как сообщает France Presse, утром в субботу на месте работали более 400 команд спасателей.

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