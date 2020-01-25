Глава КНР предупредил об «ускорении» коронавируса и пообещал «победу» над ним

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в субботу, 25 января, что ситуация с коронавирусом «очень серьезная», распространение эпидемии ускорилось, передает AFP со ссылкой на китайское официалльное информагентство «Синьхуа». Тем не менее, страна «может победить эпидемию», заверил Си Цзиньпин.

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«Столкнувшись с серьезной ситуацией ускоряющейся эпидемии (…), необходимо усилить централизованное и единое руководство ЦК», — заявил председатель КНР на заседании постоянного комитета ЦК Компартии Китая, высшего коллективного органа госуправления.

Ранее в четверг, 23 января, китайские власти ввели карантин в «эпицентре» эпидемии, 10-миллионном городе Ухань, и на прилегающих территориях. По состоянию на субботу введенный китайскими властями запрет покидать районы проживания распространяется уже примерно на 56 миллионов человек, отмечает AFP.

Жертвами коронавируса, впервые отмеченного в Китае в середине декабря, стали уже 41 человек, пишет «Синьхуа», сообщая также, что вирусом в стране заражены около 1300 человек.

В остальных странах, по данным AFP, пока отмечены только отдельные случаи: в Таиланде — 5, в Австралии — 4, в Японии, Малайзии, Сингапуре, на Тайване — по 3, в Южной Корее и во Вьетнаме — по 2, в Непале — 1.

Во Франции число заболевших возросло до 3 (один случай в Бордо и два — в Париже).

В Бордо организаторы приняли решение отменить в воскресенье, 26 января, празднование китайского нового года.

Как сообщает Le Figaro, мэр города Николя Флориан, объявляя об этом решении, подчеркнул, что оно принято «из предосторожности», и призвал «не поддаваться панике».

В пятницу, 24 января, министр здравоохранения Аньес Бюзен заявила, что риск распространения вируса во Франции является «слабым».

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