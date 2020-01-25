МИД Ирана заявил об аресте подозреваемого в уничтожении украинского самолета

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что иранский военнослужащий, «сбивший украинский самолет», помещен под арест.

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Заявление было сделано в ходе интервью Зарифа немецкому журналу Der Spiegel. Интервью опубликовано вечером в пятницу, 24 января.

Отвечая на вопрос, почему официальному Тегерану потребовалось целых три дня для того, чтобы признать вину в крушении самолета, глава иранского дипломатического ведомства заявил, что «это была тяжелая ситуация в очень сложное время». Кроме того, он подчеркнул, что США, которые «почти 32 года назад сбили иранский пассажирский самолет», «до сих пор официально не извинились», — цитирует слова министра РИА Новости.

Ранее, 21 января, управление гражданской авиации Ирана опубликовало отчет об авиакатастрофе. В отчете было подтверждено, что самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) был сбит двумя ракетами малой дальности «Тор-М1».

15 января президент Ирана Хасан Рухани извинился за задержку с объявлением реальной причины катастрофы. Он также призвал военных объяснить, что происходило с момента, когда был сбит самолет, и до того момента, когда «была объявлена правда».

Пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января. На борту лайнера находилось 176 человек.

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