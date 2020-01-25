WSJ: США хотят эвакуировать своих граждан из Уханя. За билеты придется заплатить

США планируют эвакуировать своих граждан из закрытого на карантин Уханя. Об этом в субботу, 25 января, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным журналистов, за билеты на чартерный рейс пассажирам придется заплатить самим.

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Власти США не определились, какой именно самолет отправится в Ухань за американцами — узкофюзеляжный Boeing 737 или более вместительный Boeing 767. На последнем могут улететь до 230 человек. «Многое зависит от того, что позволят нам сделать китайские власти», — заявил источник WSJ. Вместе с пассажирами полетит также медицинский персонал.

Как отмечает CNN, в Ухани проживают около 1000 американцев. Сколько человек согласятся на эвакуацию, неизвестно. Как отмечают журналисты, в случае, если на рейсе останутся свободные места, их могут предложить гражданам других стран, которые захотят покинуть город.

Ожидается, что стоимость билетов во много раз превысит обычные тарифы на перелет из Китая в Соединенные Штаты.

Для того, чтобы Пекин согласился на эвакуацию иностранцев в США, американским властям придется взять на себя ответственность за возможное распространение вируса, пишет газета.

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