Хуан Гуайдо в интервью Le Figaro: «Сейчас ситуация хуже, чем во время выборов 2018 года»

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный многими странами временным президентом Венесуэлы, завершил серию визитов в страны Европы. В воскресенье, 26 января, французское издание Le Figaro опубликовало интервью с латиноамериканским политиком. В нем Гуайдо подвел итог своих встреч с европейскими политиками и рассказал о перспективах проведения президентских выборов в Венесуэле, которые остаются неоднозначными.

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В интервью Le Figaro Гуайдо подчеркнул, что выступает за проведение демократически организованных президентских выборов. Однако «сейчас ситуация (в Венесуэле — RFI) значительно хуже, чем во время выборов 2018 года, когда Мадуро был обманным путем переизбран». Гуайдо отметил, что оппозиционные политики получают угрозы, некоторые оказываются в заключении или вынуждены покинуть страну. При этом он заявил, что 80% служащих венесуэльских вооруженных сил недовольны ситуацией в стране: «Они хотят не поддерживать режим, а гарантировать уважение конституции».

«При помощи переговоров, проходивших под эгидой Норвегии, мы хотели подготовить процесс для проведения честных и прозрачных выборов. Но чависты уничтожили свободу слова, институты, военизировали здание парламента. Мы противостоим криминальной структуре, применяя ненасильственные методы гражданского общества. И нам необходима поддержка демократического мира, чтобы оказать давление и положить конец этому режиму», — объяснил венесуэльский политик.

Во Франции Хуан Гуайдо встретился с президентом Эмманюэлем Макроном En nuestra reunión con el Presidente de #Francia, @EmmanuelMacron, agradecimos su respaldo determinado a la causa venezolana. #Francia rechazará cualquier fraude electoral y aboga por Libertad, Democracia y elecciones presidenciales libres en Venezuela. #AgendaInternacionalParís https://t.co/RJDlV6Atpk pic.twitter.com/rCZ7XlQ8H8 — Juan Guaidó (@jguaido) January 24, 2020

«Нас поддерживают все больше и больше как внутри страны, так и на международной арене», — полагает Гуайдо. Он остался доволен тем, как прошли его встречи в Европе, так как удалось обсудить не только перспективы выборов, но и гуманитарное положение в стране. По словам Гуайдо, на сегодняшний день в мире 5 миллионов беженцев из Венесуэлы, а ситуация в самой стране, «с экономической, санитарной и социальной точек зрения», сопоставима с положением в странах во время военных действий, «таких, как Сирия». Значительная часть населения Венесуэлы лишена доступа к воде, не имеет возможности питаться, получать медицинскую помощь или свободно передвигаться.

Напомним, Хуан Гуайдо побывал на экономическом форуме в Давосе, посетил Лондон, Париж, встречался с руководством ЕС. Последней страной, которую в которой он побывал в рамках своего турне, стала Испания. В Мадриде он встретился с главой МИД Аранчей Гонсалес Лайей и принял участие в манифестации. Несмотря на критику со стороны оппозиции, премьер-министр Педро Санчес Гуайдо не принял, хотя, напомним, Испания признала его временным президентом Венесуэлы. А незадолго до визита Гуайдо министр территориального развития Испании Хосе Луис Абалос встретился с Делси Родригез, занимающей должность заместителя президента Николаса Мадуро.

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